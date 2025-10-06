Войната в Украйна:

Стивън Джерард се завръща край тъчлинията, поема съперник на Лудогорец в Лига Европа?

Глазгоу Рейнджърс официално уволни мениджъра на отбора Ръсел Мартин и неговия щаб, като причина е посочено, че „резултатите не отговарят на очакванията”. Англичанинът води шотландския гранд в 17 мача, като от началото на сезона има само една победа.

След вчерашното равенство с Фолкърк (1:1) полиция ескортира Мартин от стадиона, за да го предпази от гнева на феновете на Рейнджърс. Отборът в момента е на осмо място, като изостава на 11 точки от лидера Хартс.

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард е фаворит да се завърне на „Айброкс”. Бившият халф пое Рейнджърс през лятото на 2018-а и прекара три години в клуба, като спечели и титлата през сезон 2020/21. Той напусна през ноември 2021-ва, за да поеме Астън Вила.

Дани Рол, Шон Дайч и Греъм Потър също са опции.

