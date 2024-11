"Това е вечният живот – жертвате живота си за подвиг, дайте физическия си живот и помнете: няма да загинете, няма да умрете, ще живеете". Тези думи са достатъчни за всеки здравомислещ човек да разбере какво иска от него патриарх Кирил, "свещеникът на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин" - да умрете за амбициите на Путин в Украйна и така ще спечелите вечен живот.

Думите са основната на книгата на руския патриарх "За свята Рус: патриотизъм и вяра". По същество те буквално са призив да отиваш да се биеш за Путин в Украйна и така ще станеш мъченик. Колко това отговаря на християнските ценности и Библията всеки може лесно да се запознае, ако още не го е сторил и желае да го направи. Самият Кирил носи светското име Владимир Гундяев, бил е агент на КГБ в Женева през 70-те години на XX век и се е занимавал с контрабанда на тютюневи изделия:

Молете се за Путин, защото само той ни обединява, е другото послание в книгата, предаде The Moscow Times – една от малкото останали руски медии, които отразяват правдиво какво се случва в Русия, заради което разбира се е дамгосана от Кремъл като чуждестранен агент.

Същевременно патриарх Кирил изрично обяви, че голямото количество развлекателни предавания по руската телевизия много ярко контрастирало с това, което става във войната в Украйна ("специалната военна операция" - СВО, гнусното име на войната, налагано от Путин и марионетките му). В СВО загивали предимно млади руснаци (патриархът пропусна да уточни защо и за чии "идеали"). За Кирил обаче по-важното е, че общата картина по руската телевизия разкривала "духовни язви" в културата на руското общество. Това дали е провал на нашата културна идентичност, пита той.

Може ли да си представим, че такова нещо би било възможно по време на Втората световна война (Великата отчествена война), пита още Кирил – той, разбира се, не дискутира на какво ниво е телевизията тогава и дали изобщо я има в СССР:

Russian 'Patriarch' Kirill stated that there is a certain disruption in the cultural code of Russians, who prefer entertainment events and TV shows over war.



Different sources assess Kirill's financial situation differently, but it amounts to at least tens of millions of… pic.twitter.com/2YsYYy9TT3