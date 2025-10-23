Великобритания отхвърли убийствена презумпция за децата, а в България се очаква да бъде приета (ВИДЕО)

Семейните съдилища във Великобритания вече няма да работят на принципа, че контактът с двамата родители е в най-добрия интерес на детето. Това е знакова промяна, която според активистите срещу домашното насилие "ще спаси живота на толкова много деца". Ходът беше обявен за "новаторски" от семейни адвокати и активисти, които отдавна твърдят, че "културата на контакт" в семейните съдилища поставя правата на бащите насилници пред безопасността и благополучието на децата, съобщи The Guardian.

Синдромът на родителското отчуждение и частните случаи на педофилия: Наука, факти и поле за спор

Отмяна на презумпцията

В момента, съгласно Закона за децата от 1989 г., съдилищата в Англия и Уелс са ръководени от идеята да работят на принципа, че децата трябва да имат контакт и с двамата родители, освен ако няма доказателства, че единият родител би могъл да изложи детето на риск от нараняване. На 22 октомври 2025 г. правителството потвърди, че ще отмени презумпцията за родителско участие от закона, "когато парламентарното време позволява". Решението за отмяна на презумпцията идва, след като правителствената комисия за вредите установи, че тя не е подходяща за целта, и през 2020 г. препоръча да се проведе "спешен" преглед за решаване на проблема.

Доклад на службата на комисаря по домашното насилие, публикуван по-рано този месец, установи, че в много случаи е бил разрешен родителски контакт – включително контакт без надзор през нощта – дори в случаи на домашно насилие.

Доказателства

Това означава, че съдиите от семейните съдилища вече няма да трябва да работят, изхождайки от принципа, че родителското участие е в най-добрия интерес на детето, а вместо това ще бъдат насочени да разгледат доказателствата и да оценят благосъстоянието на детето за всеки отделен случай. Д-р Шарлот Праудман, адвокат по семейно право и съдиректор на Right to Equality, описа тази стъпка като "победа за правата на децата, за оцелелите и за справедливостта" и "жизненоважна стъпка в разграждането на културата на подкрепа на контактите, която прекалено дълго доминираше в семейните съдилища": "Това изпраща ясно послание: благосъстоянието на децата винаги ще бъде приоритет и родителите, които го подкопават, не могат да използват системата, за да продължат да причиняват вреда", каза тя.

Убити деца

Промяната идва след десетилетия на кампании от страна на сектора за борба с домашното насилие, като експертите описват въпроса за семейните съдилища като най-голямата област на загриженост за жертвите и оцелелите от домашно насилие. "Това е изключително важно, защото напълно преориентира начина, по който работят тези съдилища", каза Фара Назир, изпълнителен директор на Women’s Aid.

Насилниците отдавна използват семейните съдилища като начин да запазят контрол над бившите си партньори, докато жените, които повдигат въпроса за домашното насилие в съда, често са обект на контраобвинения, че се опитват да "отчуждят" детето от баща му. "Това е политическата област и област на загриженост, по която по-голямата част от оцелелите и децата искат да работим, защото тя засяга същността на тяхната безопасност", добави Назир.

"Тази презумпция за родителско участие тормози оцелелите от десетилетия, до такава степен, че често жените предпочитат да не напускат насилника, защото знаят, че съдът ще се ръководи от този вид законодателство, конвенция или култура, според които презумпцията за родителски контакт е нещо добро, вместо да се фокусира върху безопасността и гласа на детето."

Една от водещите активистки в тази област, Клер Тросел от Пенистоун в Южен Йоркшир, лобира от повече от десетилетие за реформа на семейните съдилища, след смъртта на синовете си, които бяха убити от партньора ѝ, въпреки че Тросел предостави доказателства, че той преди това е заплашвал да убие децата и себе си. През октомври 2014 г. Дарен Сайкс, на когото е било разрешено да се вижда с децата си пет часа седмично, примамва синовете си Джак (12 г.) и Пол (9 г.) на тавана на къщата си с нов модел влакче, след което запалва дома и се самоубива. "Не се чувствам като победител, но усещам, че в страната настъпва промяна, която ще спаси живота на много деца. Това ми дава утеха", коментира Тросел.

Гаранции

Дейм Никол Джейкъбс, комисар по домашното насилие, описа обявяването като "решаващ момент", който ще "гарантира, че децата ще бъдат изслушвани, защитени и подкрепени по подходящ начин" и ще позволи на съдилищата да "вземат по-безопасни решения". "Всеки ден чувам от оцелели, които са били пренебрегнати от системата за семейно правосъдие – където много от тях са били принудени да гледат как децата им са заглушавани и се вземат решения, които директно ги излагат на опасност", каза тя.

"Това обявление – което е резултат от неуморната кампания на Клер Тросел и по-широкия сектор за борба с домашното насилие – ще гарантира, че съдилищата ще поставят безопасността и благосъстоянието на децата над всичко останало." Саския Лайтбърн-Ричи, изпълнителен директор на My CWA, коментира: "Абсолютно логично е, че всички родители трябва да докажат, че са достатъчно добри и безопасни родители, за да имат контакт с децата, и премахването на тази презумпция от формулата ще означава, че това е точно това, което търсим."

"Добрите" изнасилвачи

Проудман допълва: "Представлявала съм жертви на изнасилване, които са били принудени от семейните съдилища да водят децата си да прекарват редовно време с изнасилвачите си, а ако откажат, рискуват да влязат в затвора или децата им да бъдат предадени на изнасилвачите им. Това е злоупотреба. Повече от пет години се боря за тази революционна промяна в законодателството – вече злоупотребяващите родители няма да имат автоматично право да виждат децата си. Това ще гарантира безопасността на децата и искрено вярвам, че ще спаси животи."

Професор Шазия Чоудри от Оксфордския университет, чиито изследвания са фокусирани върху преживяванията на жени, преживели домашно насилие, в системата на семейните съдилища, описа промяната като "недвусмислено положителна стъпка": "Многобройни изследвания и опитът на оцелелите показват, че тази презумпция твърде често е била пречка за жертвите на домашно насилие да докажат, че контактът не е в най-добрия интерес на децата, които самите са изложени на риск. Премахването ѝ ще върне безопасността, благосъстоянието и гласа на детето в центъра на решенията, така че контактът се заслужава с поведение, а не се приема по закон.", каза тя.

Обучение на съдии

Експертите обаче предупреждават, че промяната не е панацея и че трябва да бъде съпътствана от подходящо обучение на съдиите, за да се улесни културната промяна в семейните съдилища. "Мисля, че е наистина много важно съдиите да преминават задължително обучение, защото ако съдиите не преминават задължително обучение, знаем, че те не разпознават домашното насилие. Исторически погледнато, съдебната система не е била отворена към обучение от специализирани организации за домашно насилие. Това не е прозрачна система и не е особено отчетна, така че мисля, че има реална нужда да се гарантира, че задължителното обучение се провежда.", каза Назир.

Олив Крейг, старши правен съветник в Rights of Women, заяви: "Макар това да е наистина много важна крачка напред, тя е само една крачка към справянето с много реалните проблеми на културната среда в системата на семейното правосъдие. И макар да сме наистина доволни да видим тази положителна крачка, тя е само това – крачка. Тя няма да реши всичко, затова е много важно съдът да вземе под внимание посланието, което се изпраща."

Промените в България

За налагането на практиката, че контактът с двамата родители е в най-добрия интерес и по-конкретно за въвеждането на т. нар. споделено родителство преди месеци алармираха обществени организации и активисти. В началото на годината "Възраждане", "ИТН" и "ГЕРБ" (№ 51-454-01-50, № 51-454-01-52, № 51-454-01-54) внесоха предложения за промени в Семейния кодекс, с които да се нормира постановявано от съда съвместно упражняване на родителските права или т. нар. споделено родителство с цел да се избегне родителското отчуждение. Доклад на ООН алармира за опасна практика под "родителско отчуждение" да се маскира извършено домашно насилие от страна на бащи, често разполагащи със сериозни финансови средства с цел отмъщение към бившата съпруга и майка на децата му. Създателят на псевдотермина "Синдром на родителското отчуждение" развива кариерата си именно, благодарение на богати мъже. Дългогодишни проучвания показват, че твърденията му не са основани на никакви научни методи и доказателства, но са съсипали и отнели живота на деца. Смущаващо е и отношението на Ричард Гарднър към педофилите, за които той твърди, че са прекалено остро осъждани от обществото.

Какво се предвижда?

В гласуваните проекти на първо четене се предлагат сходни промени. В текстовете на "Възраждане" е записано равнопоставено третиране на родителите при прекратяване на брака по отношение на присъждането на родителски права, както и възможност на другия родител да има право на поне 10 календарни дни в месеца с детето. От ГЕРБ-СДС предлагат въвеждане на възможността за съвместно упражняване на родителските права при развод, като още на този етап в съдебното решение да се включи и въпросът с пътуването на детето в чужбина нотариално. В проекта на ИТН се въвежда "презумпция за споделено родителство", като се предвижда, ако тя бъде оборена, съдът да разпределя времето между майката и бащата така, че всеки да има с детето най-малко 127 дни в годината, т.е. 4 месеца, в които единият родител да може да прекарва време с детето си. След първото четене в Парламента бяха проведени кръгла маса с участието на представители на ГЕРБ и две заседания на работната група към Комисията по правни въпроси. По информация на Actualno.com ще бъде направен опит за приемането на промените през м. ноември т.г.

Критика

Припомняме, че на 15 май 2025 г. Прокуратурата на Република България излезе със становище, относно промените в Семейния кодекс, касаещи споделеното родителство. От институция са коментирали детайлно трите предложения и са отбелязали сериозни пропуски по различните точки. Припомняме, че от "Възраждане", "ИТН" и "ГЕРБ" (№ 51-454-01-50, № 51-454-01-52, № 51-454-01-54) внесоха предложения за промени в Семейния кодекс, с които да се нормира постановявано от съда съвместно упражняване на родителските права, които бяха гласуване на първо четене. От МВР също излязоха с официално становище, в което се отбелязва, че в законопроекта има неясни правни дефиниции – включването на понятието "личен и семеен живот" в чл. 1 създава противоречия със съществуващи разпоредби и правна несигурност.

Според институцията са посочени и нереалистични задължителни режими – минималната квота от 127 дни годишно при всеки родител е неприложима в случаи на тежък конфликт, географска отдалеченост или международни казуси. Подобна мярка подкопава стабилността и образователната среда на детето. От ведомството алармират и, че предложените промени заплашват с отслабване на полицейските правомощия – МВР категорично възразява срещу премахването на чл. 65 ЗМВР, който е ключов за превантивни действия при домашно насилие, обществен ред и защита на деца в риск. Експертите обръщат специално внимание и на пренебрегването на фактора "насилие" – в предложенията липсва адекватно разграничение на случаите на домашно насилие и висок конфликт, което може да доведе до вторична виктимизация на деца и родители. Изразява се и остро несъгласие с обвързването на издръжката с "прекараното време". Издръжката е конституционно гарантирано задължение за осигуряване на живот и развитие на детето, а не компенсация за родителски контакти. В заключението си експертите от МВР коментират, че законодателният подход трябва да бъде индивидуализиран и основан на реалния интерес и сигурността на детето. Унифицирани квоти и механични схеми крият сериозни рискове както за децата, така и за обществения ред.

