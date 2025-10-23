В Европарламента: "Възраждане" на практика подкрепи нападенията срещу българи в Сърбия

Тримата евродепутати от "Възраждане" са единствените представители от България, които гласуваха "против" резолюция на Европейския парламент, осъждаща поляризацията и държавните репресии в Сърбия. Петър Волгин, Рада Лайкова и Станислав Стоянов са заели официално тази позиция, въпреки че с документа се осъждат и нападенията срещу членове на националните малцинства в западната ни съседка, включително словаци, българи, румънци и хървати, както и използването на етнически обиди от страна на проправителствени медии.

Справка в сайта на Европейския парламент, където се обновяват поименните гласувания, показва, че сред 103-мата евродепутати, гласували "против", има само три български имена - на тези от "Възраждане"/"Европа на суверенните нации".

Резолюцията бе приета с подкрепата на 457 представители, а 72-ма се въздържаха.

Евродепутатите искат разследване за Нови Сад, обявиха се срещу режима на Вучич

Снимка: Рада Лайкова, European Parliament

Евродепутатите призоваха за независимо разследване на трагедията в Нови Сад от ноември 2024 г., когато 16 души загинаха при срутването на козирката на жп гарата. Въпроси изникнаха около спорната реконструкция на съоръжението, в основата на която бе китайски консорциум. Властите така и не са оповестили всички детайли около проекта, което предизвика мащабни протести. Те впоследствие прераснаха в по-широко недоволство срещу правителството и президента Александър Вучич.

Членовете на ЕП поискаха с приетия документ мисия на ЕС в Сърбия за установяване на фактите.

Подкрепяйки правата на сръбските студенти и граждани на мирен протест, Европарламентът призовава за отчетност и провеждане на демократични реформи в страната. Евродепутатите подчертават значението на гражданската смелост, ангажимента за ненасилие и ангажираността на младите хора за напредък по европейския път на Сърбия.

Евродепутатите са сериозно загрижени от "напрегнатия и поляризиран климат, подхранван от речта на омразата, антиевропейска и проруска пропаганда и кампаниите за оклеветяване, разпространявани чрез контролираните от правителството медии и длъжностни лица".

Като призовават за спешни и безпристрастни разследвания на всички твърдения за злоупотреби срещу протестиращи, членовете на ЕП също така решително осъждат незаконното задържане и експулсиране на граждани на ЕС, които са направили изявления в подкрепа на протестиращите студенти.

