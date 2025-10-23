Войната в Украйна:

В Европарламента: "Възраждане" на практика подкрепи нападенията срещу българи в Сърбия

23 октомври 2025, 15:03 часа 601 прочитания 0 коментара
В Европарламента: "Възраждане" на практика подкрепи нападенията срещу българи в Сърбия

Тримата евродепутати от "Възраждане" са единствените представители от България, които гласуваха "против" резолюция на Европейския парламент, осъждаща поляризацията и държавните репресии в Сърбия. Петър Волгин, Рада Лайкова и Станислав Стоянов са заели официално тази позиция, въпреки че с документа се осъждат и нападенията срещу членове на националните малцинства в западната ни съседка, включително словаци, българи, румънци и хървати, както и използването на етнически обиди от страна на проправителствени медии.

Още: Мисия на ЕС в Сърбия и защита на българите: евродепутатите приеха резолюция

Справка в сайта на Европейския парламент, където се обновяват поименните гласувания, показва, че сред 103-мата евродепутати, гласували "против", има само три български имена - на тези от "Възраждане"/"Европа на суверенните нации".

Резолюцията бе приета с подкрепата на 457 представители, а 72-ма се въздържаха.

Евродепутатите искат разследване за Нови Сад, обявиха се срещу режима на Вучич

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Рада Лайкова, European Parliament

Евродепутатите призоваха за независимо разследване на трагедията в Нови Сад от ноември 2024 г., когато 16 души загинаха при срутването на козирката на жп гарата. Въпроси изникнаха около спорната реконструкция на съоръжението, в основата на която бе китайски консорциум. Властите така и не са оповестили всички детайли около проекта, което предизвика мащабни протести. Те впоследствие прераснаха в по-широко недоволство срещу правителството и президента Александър Вучич.

Още: Човек от ГЕРБ бие по богатство другите ни евродепутати, двама от "Възраждане" държат десетки хиляди в евро

Членовете на ЕП поискаха с приетия документ мисия на ЕС в Сърбия за установяване на фактите.

Подкрепяйки правата на сръбските студенти и граждани на мирен протест, Европарламентът призовава за отчетност и провеждане на демократични реформи в страната. Евродепутатите подчертават значението на гражданската смелост, ангажимента за ненасилие и ангажираността на младите хора за напредък по европейския път на Сърбия.

Още: Изстрели и пожар пред парламента в Сърбия (ВИДЕО)

Евродепутатите са сериозно загрижени от "напрегнатия и поляризиран климат, подхранван от речта на омразата, антиевропейска и проруска пропаганда и кампаниите за оклеветяване, разпространявани чрез контролираните от правителството медии и длъжностни лица".

Като призовават за спешни и безпристрастни разследвания на всички твърдения за злоупотреби срещу протестиращи, членовете на ЕП също така решително осъждат незаконното задържане и експулсиране на граждани на ЕС, които са направили изявления в подкрепа на протестиращите студенти.

Още: Призив за Народен съд: Волгин засега печели делото, стигна дори по-далеч с думите си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски парламент Сърбия Възраждане Александър Вучич българско малцинство Петър Волгин Нови Сад Станислав Стоянов Рада Лайкова
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес