Хърватски дядо захвърли задръжките в градския транспорт (СНИМКА 18+)

Възрастен мъж от Хърватия изглежда е захвърлил задръжките в градски автобус и се е самозадоволявал през дрехите, съобки хърватската медия "Индекс". Случката е станала вчера в автобус на ZET, който се движел между загребските квартали Чрномерец и Шпанско. Той бил заснет от пътничка на съседната седалка, която разказала пред Index, че всичко започнало, когато мъжът се облегнал на нея.

„На Чрномерец седнах до прозореца, а той седна до мен и веднага облегна лявата си страна на мен. Тогава не подозирах нищо, защото си помислих, че е седнал неправилно и се е преместил чак до прозореца. Превъртайки филма назад, около мен имаше достатъчно свободни места, за да седна където и да е. След две спирки той отново се облегна на мен, а аз се притиснах още по-близо до прозореца и продължих да гледам телефона си“, разказва пътничката, която заявява, че това се е случило вчера около 13:00 часа, докато е пътувала към работа.

Тя твърди, че мъжът се възползвал от възможността да я докосне отново на завой. Едва тогава тя забелязала чантата, която държал в скута си, и ръката под нея. ОЩЕ: Американски сенатор внесе законопроект за забрана на мастурбацията без намерение за оплождане