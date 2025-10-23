Войната в Украйна:

"Образователен протест": Бой между учители и полиция в Гърция (ВИДЕО)

Учители и родители, протестиращи срещу усилията на правителството за рационализиране на размера на класните стаи, се сблъскаха с полицията в квартал Метаксургио в центъра на Атина в четвъртък сутринта, предаде гръцкото издание Kathimerini. Протестиращите се бяха събрали пред Дирекцията за начално образование за Първи район на Атина, за да изразят несъгласието си с сливането на 15 класа в 12 местни държавни училища. Учителите осъдиха хода като „антиобразователен“, заявявайки, че мярката лишава младежите в засегнатите училища от правото им на равно образование.

Припомняме, че наскоро правителството започва национален диалог, насочен към осигуряване на широк политически консенсус относно основни промени в структурата на гимназиите и системата за прием в университети, с въвеждането на нов Национален училищен сертификат.

Сблъсъците

Сблъсъци избухнаха, когато демонстранти нахлуха в сградата и окачиха транспаранти, а полицията за борба с безредиците отговори със сълзотворен газ и светкавични гранати, пише още гръцкото издание. Кадри в социалните мрежи показаха моментите на сблъсъка. ОЩЕ: Протестиращи в сблъсък с полицията след влаковата катастрофа в Гърция (ВИДЕО)

Пред очите на децата

Потребители в социалната мрежа обръщат внимание, че боят е станал в присъствието на децата от 36 ОУ, като отбелязват, че напрежението е предизвикано от "обвързани с партии учители и родители". ОЩЕ: Национална стачка парализира Гърция

