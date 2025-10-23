"Образователен протест": Бой между учители и полиция в Гърция (ВИДЕО)

Учители и родители, протестиращи срещу усилията на правителството за рационализиране на размера на класните стаи, се сблъскаха с полицията в квартал Метаксургио в центъра на Атина в четвъртък сутринта, предаде гръцкото издание Kathimerini. Протестиращите се бяха събрали пред Дирекцията за начално образование за Първи район на Атина, за да изразят несъгласието си с сливането на 15 класа в 12 местни държавни училища. Учителите осъдиха хода като „антиобразователен“, заявявайки, че мярката лишава младежите в засегнатите училища от правото им на равно образование.

Припомняме, че наскоро правителството започва национален диалог, насочен към осигуряване на широк политически консенсус относно основни промени в структурата на гимназиите и системата за прием в университети, с въвеждането на нов Национален училищен сертификат.

Сблъсъците

Сблъсъци избухнаха, когато демонстранти нахлуха в сградата и окачиха транспаранти, а полицията за борба с безредиците отговори със сълзотворен газ и светкавични гранати, пише още гръцкото издание. Кадри в социалните мрежи показаха моментите на сблъсъка.

Κομματόσκυλα εκπαιδευτικοί και γονείς προκάλεσαν ένταση έξω απ' τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Αθήνα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων. Δεν λογάριασαν ούτε την παρουσία των παιδιών του 36ου δημοτικού που ήταν παρούσα. Ντροπή τους! pic.twitter.com/wGiHt7xuem — Nic Dam (@NicDam4) October 23, 2025

Пред очите на децата

Потребители в социалната мрежа обръщат внимание, че боят е станал в присъствието на децата от 36 ОУ, като отбелязват, че напрежението е предизвикано от "обвързани с партии учители и родители".