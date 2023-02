ВИДЕО: Литва дава оръдия срещу дронове на Украйна, Словакия обеща МиГ-ове

Новината идва на фона на кадри, показващи опит на руснаците да ударят цели в Днипро (Днепър) с дронове тази нощ. Всички дронове обаче са били свалени от украинското ПВО, съобщава Канал 5.

#Russian invaders attacked the city of #Dnipro with drones at night, but #Ukrainian air defense forces were able to repel them by 100 percent, reports 5 Kanal. pic.twitter.com/SoEuIp30fQ