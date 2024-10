"Вие сте най-корумпираният политик в ЕС": Германски евродепутат с унищожителна реч към Орбан (ВИДЕО)

Германският евродепутат Даниел Фройнд отправи остра критика към Виктор Орбан, като го нарече "най-корумпираният политик в ЕС".

"Еворпарламентът е биещото сърце на демокрацията в Европа. Този парламент е архиврага на автократи като вас. Г-н Орбан, вие сте най-корумпираният политик в ЕС. Вие откраднахте най-малко 14 милиарда евро, построихте стадиони и дворци вместо училища и пътища. Край на еврофондовете за Унгария, докато кражбата не спре. Искаме парите си обратно!", заяви Фройнд. Той стигна и по-далеч като поиска европейска заповед за арест за Орбан.

🇪🇺🔥 German MEP Daniel Freund delivered a scathing critique of Viktor Orbán, calling him the "most corrupt politician in the EU."



"Mr. Orbán, you've stolen at least €14 billion, built stadiums and palaces instead of schools and roads. No more EU funds for Hungary until the… pic.twitter.com/lS0zeyAHaI