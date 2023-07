Висока скорост: Мъж прегази и уби украински войник в Киев (СНИМКИ)

По данни на полицият - катастрофата е станала в 12:05 ч. на контролно-пропускателен пункт на булевард "Берестейска", в близост до метростанция "Святошин". Шофьорът е бил арестуван.

At night in #Kyiv, at a checkpoint, a driver knocked down two servicemen, the city prosecutor's office reports.



As a result of the accident, one soldier died from his injuries. The second one was hospitalized in critical condition.



The driver has been arrested. pic.twitter.com/5IxaqihaMg