Русия се обвързва още с талибаните и пази ядрени подводници с антидрон мрежи (ВИДЕО и СНИМКА)

Русия изгражда "пълноценно партньорство" с правителството на талибаните в Афганистан. Това заяви Сергей Шойгу, бившият рускив военен министър и настоящ главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Шойгу коментира темата, защото представители на талибаните дойдоха на форума "Русия – Ислямски свят", предаде Reuters.
Шойгу заяви, че Москва разширява сътрудничеството си с Кабул в областта на сигурността, търговията, културата и хуманитарната помощ и призова страните от региона да задълбочат връзките си с Афганистан.
Русия официално призна правителството на талибаните през 2025 г., след като премахна групировката от списъка си с терористични организации - Още: Русия прие закон да пази с армията арестувани и съдени в чужбина руснаци, включително в Хага (ВИДЕО)
Members of the Taliban have arrived in Russia to take part in the “Russia – Islamic World” forum— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026
Strategic talks and an expansion of cooperation with Russia are expected during the meeting.
The delegation is led by the Taliban government's "minister of trade."
И докато "кове" такива стратегически съюзи, Руската федерация вече пази свои стратегически военни активи от атаки с дронове, които се намират на 7400 километра от Украйна. В случая става въпрос за две ядрени подводници клас "Борей", които са на док чак в Камчатка, но имат антидрон мрежи. Всяка от тези подводници може да носи до 16 междуконтинентални балистични ракети с ядрени бойни глави - Още: Високо напрежение: Най-голямата ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар
Satellite imagery shows Russia has covered two nuclear-armed Borei-class submarines at its Kamchatka Pacific base — 7,400 km from Ukraine — in full anti-drone netting.— Clash Report (@clashreport) May 14, 2026
It's the first time entire submarines, not just their sails or piers, have been netted this way.
The subs…