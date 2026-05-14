Италия планира да се завърне към ядрената енергия

Италианският премиер Джорджа Мелони обяви, че нейното правителство ще одобри това лято правна рамка за възобновяване на производството на ядрена енергия в Италия. Ако това се случи, страната ще се завърне към енергийния източник десетилетия след като този вид производство беше изоставено.

Италия постепенно се отказа от ядрената си енергия след референдум, проведен след катастрофата в Чернобил през 1986 г.

Истарическо завръщане

Мелони заяви, че правителството планира да възобнови ядрената енергетика чрез малки реактори от следващо поколение, разработени от частния сектор.

По-късно тази година правителството също така планира да приеме законодателство, което ще улесни ядрената инициатива.

Инициативата е насочена към укрепване на енергийната автономност на Италия и намаляване на разходите във време на нарастващ икономически натиск, свързан с геополитическа нестабилност.

Мелони свързва решението с международното напрежение, включително войната с Иран, която според правителството допринася за по-високите цени на енергията и по-силния натиск върху икономиката.

"Очевидно е, че ситуацията, в която се намираме – с особено сложна международна икономическа рамка и продължаващо геополитическо напрежение, се отразява на растежа, разходите за енергия, конкурентоспособността на бизнеса и покупателната способност на домакинствата", каза Мелони пред Сената.

По-широката опозиция настоява за по-структуриран и координиран отговор на икономическите последици от конфликта, включително предложения за междупартийна "контролна зала" по отношение на енергийната и индустриалната политика - идея, повдигната по време на дебата в Сената.

Мелони призова за по-голямо сътрудничество в целия политически спектър за справяне със стратегическите предизвикателства.

"В един труден момент трябва да има по-малко място за противоречия и повече място за конкретна дискусия по основните стратегически въпроси, отнасящи се до Италия", каза тя.