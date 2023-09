Вместо ПВО: Хеликоптер изля 100 литра светена вода върху руска военна база (СНИМКИ)

Отговорът в област Калуга определено не е противовъздушна отбрана. Вместо това свещеници изсипаха от хеликоптер 100 литра светена вода върху военна база там.

За целта те включиха в "мисията" военни, устройство за пръскане и бутилки със светената вода, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA, публикувайки и снимки.

🤡 Instead of air defense: in the Kaluga region, priests from a helicopter poured 100 liters of holy water on a military base



To do this, they involved the military, a spraying devices and bottles of holy water.



It is important to note that they flew crosswise over the… pic.twitter.com/ouWPX5oUey