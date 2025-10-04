Военна помощ: Гърция дава на Украйна гаубици, стотици хиляди снаряди и хиляди ракети

Гърция планира да прехвърли 60 203-милиметрови гаубици M110A2, 150 000 снаряда и хиляди 70 мм и 127 мм ракети на Украйна. Това ще се случи чрез инициативата на Чехия за подкрепа за Киев, предава Ef.Syn. Тези системи, считани за остарели от Гърция, ще бъдат доставени „както са“ от военните запаси.

Официалните документи сочат, че тези самоходни оръдия и боеприпаси са класифицирани като Опционално не-полева оперативна екипировка и се предават „както е “ - или просто казано: без усъвършенстване, без модернизация.

