Най-важните новини за деня: 14 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 септември 2026 г.

БЕЗ ЧУЖДА НАМЕСА: МВР И ПРОКУРАТУРАТА ДЪРЖАТ НА СТАРАТА ВЕРСИЯ ЗА “ПЕТРОХАН - ОКОЛЧИЦА“

Няма чужда намеса и чуждо присъствие в смъртта на шестимата в хижа "Петрохан" и връх "Околчица". Това е било убийство и самоубийство, каквато бе и първоначалната версия. Това обяви заместник-апелативният прокурор Наталия Николова на брифинг по случая "Петрохан". "Активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията. Назначени са данъчни ревизии", увери Николова.

ЕДНО ОРЪЖИЕ, ИЗСТРЕЛИ ОТ УПОР И ВЪПРОСИ ОКОЛО ИНТИМНИ СЛЕДИ: СЪДЕБЕН ЛЕКАР РАЗКРИ ДЕТАЙЛИ ЗА ТРАГЕДИЯТА НА ОКОЛЧИЦА

15-годишният младеж, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица, е с установено входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област. При Николай Златков е установено сляпо огнестрелно нараняване в челната област. При Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина. Това каза на брифинг началникът на “Съдебна медицина“ в “Александровска“ болница доц. д-р Александър Александров относно съдедбно-медицинските експертизи за трагичните инциденти на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

КОЛКО ГЛАСОВЕ СА НУЖНИ, ЗА ДА НЯМА БАЛОТАЖ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ: ЦИК С ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

За да няма балотаж на предстоящите президентски избори, един кандидат трябва да получи 50% плюс 1 глас от действителните гласове, подадени на изборите. Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред bTV. Още: ЦИК: Подготовката за президентския вот върви по план, вече всички РИК работят

ВОДЯТ СЕ ЗАДКУЛИСНИ ДОГОВОРИ: ПЛЕВНЕЛИЕВ КРИТИКУВА ГЕРБ, ЧЕ ПРЕДАВА ЕДНОЛИЧНАТА ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ НА РАДЕВ

"Аз не одобрявам решението, че ГЕРБ няма кандидат за президент и не съм съгласен с него. Ако ГЕРБ имаше кандидат за президент, всички щяха да го атакуват". Това заяви президентът на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев пред bTV. Още: Плевнелиев: Румен Радев абдикира от отговорността си на президент и нанесе удар на демокрацията

ВИЕ ЗУБРЕХТЕ ЛИ? ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МИНИСТЪР ЗА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДЕФЕКТИ В УЧИЛИЩЕ

PISA показа, че въпреки правените реформи през годините в образованието, повече не може да продължаваме така. Трябва да променим нагласите и манталитета. Това заяви проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието. Той изтъкна като един от фундаменталните проблеми неравенството между децата – такива от социално уязвими групи и такива от семейства с по-големи възможности. Ако не успеем да намалим разликата, ще се сблъскаме с много сериозни трудности, предупреди образователният министър.

ПРОПУСКИ В ОХРАНАТА: ДЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДУПРЕДИ ВСИЧКИ ОРЪЖЕЙНИ СКЛАДОВЕ СЛЕД ЕМКО

Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев смята, че се подценява на опасността не само при ЕМКО, а и при всички, които стопанисват и охраняват оръжейни складове на територията на България. Това стана ясно от думите му пред медиите след като в събота избухна пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Царева ливада, което е втори такъв инцидент в обект на предприятието за последния месец.

ЛИДЕРЪТ НА "АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ" СЕ ЗАКАНИ ДА СПРЕ ПАРИТЕ ЗА ЕС И ЕВРОЗОНАТА, НЕ САМО ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

Искаме си парите от съседите ни. Ще поискаме от Украйна да ни върне дълга, който има към нас. С тези смели заявки в телевизионно интервю блесна Алис Вайдел, лидерът на крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), която бележи много сериозен възход и е напълно възможно да успее да вземе властта в най-голямата европейска икономика – ОЩЕ: "Русия е инвестирала сериозно в германски партии": Как Кремъл планира да прекрои Германия

ТЕЖКИТЕ РЕШЕНИЯ ПРЕД ЕС: ГОВОРИ ИЛХАН КЮЧЮК (ВИДЕО)

Успяхме да съберем хора с различни гледни точки: на експерти, министри, хора, които са част от оперативната политика. Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк, коментирайки, бъдещето на Балканите в ЕС, което ще се дискутира на предстоящ форум тази седмица в София.

ПОБЕДАТА НА AFD РАЗКЛАЩА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ НА МЕРЦ

Икономическите последици от победата на германската крайнодясна партия на изборите тази седмица се очаква да надхвърлят далеч границите на източната провинция Саксония-Анхалт. Това стана ясно след резултата от неделя, който е най-доброто представяне на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на регионални избори досега. В Берлин правителството на канцлера Фридрих Мерц вече обсъжда ограничаването на реформи, чиято основна цел е да стимулират икономическата експанзия.

ПРОВАЛ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА САНКЦИИТЕ НА ЕС СРЕЩУ РУСИЯ ДЕН ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК, ФРАНЦИЯ Е ИЗНЕНАДВАЩА ПРЕЧКА

Държавите членки на ЕС не успяха в понеделник, 14 септември, да удължат срока на една от програмите за санкции срещу Русия, съобщиха пред Politico петима дипломати от Европейския съюз. Трима от тях заявиха, че посланиците на ЕС ще се съберат отново по-късно в понеделник за по-нататъшни обсъждания. Постоянните пратеници на страните, събрали се в Брюксел, трябваше да постигнат единодушно съгласие днес, тъй като срокът на действието на режима, който урежда замразяването на активите на около 3000 физически лица и компании (повечето от Русия), изтича във вторник, 15 септември.

"НЕ ИСКАМЕ ДА СМЕ КАТО УКРАЙНА В НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА": ЩЕ СВАРИ ЛИ РУСИЯ ЕВРОПА НЕПОДГОТВЕНА?

"Ако не искаме да се окажем в същото положение като украинците през първите месеци на войната, трябва да работим върху това сега." Думите са на Марк Витфелд, съосновател на германския отбранителен стартъп ARX Robotic. Бързоразвиващата се мюнхенска компания се обръща към всички предприятия за военни технологии в Европа да се обединят с автомобилни компании и други фирми, заети в традиционни производства, за да се подготвят спешно за нуждите на ЕС от превъоръжаване - целта е защита на ЕС от Русия.

"И НИЕ ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ КАТО В ЕВРОПА": ПУТИН ГОВОРЕШЕ ТАКА, САЩ ЗАЛАГАТ, ЧЕ ОЩЕ ГО ИСКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"И в Украйна, и в Русия, и други страни от ОНД (наследникът на СССР) говорим за европейска интеграция и за европейска ориентация. А защо? Защото там икономиката се развива и хората живеят добре. И ние така искаме да живеем". Думите са на не на кого да е, а на руския диктатор Владимир Путин. Те са ярък исторически спомен от времето, когато той беше считан от мнозина за способен да поведе Руската федерация управник към бъдеще, по-тясно свързано с Европа и да превърне Русия в държава, достойна да следва европейски модел на развитие.

ЩЕ ИМА ЛИ МИР ЗА УКРАЙНА НА Г-20? (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да отиде на срещата на върха на Г-20 в Маями, която е планирана за декември 2026 г., за да се срещне с Владимир Путин, ако руският държавен глава също присъства.

ПОМИЛВА ИЗМАМНИЦИ И ТРУПА МИЛИАРДИ: ДЕМОКРАТИТЕ ВДИГАТ МЕРНИКА НА ТРЪМП ПРИ ИЗБОРЕН ТРИУМФ НАЕСЕН

Демократите в Камарата на представителите, долната камара на Конгреса в САЩ, с нетърпение се готвят да упражнят власт, която все още не притежават. Като фаворити за възвръщане на мнозинството на междинните избори през ноември - вниманието на демократите се насочва към изготвянето на програма за отчетност, която да постави президента Доналд Тръмп, неговата администрация и семейството му под строг контрол през следващата година.