BIRD: Законопроектът срещу така наречените дела „шамари“ крие подводни камъни

Новият законопроект срещу така наречените дела „шамари“ крие подводни камъни, които може да натоварят с повече разноски журналистите, обект на такава съдебна атака. За това предупреждават от сайта BIRD на Facebook страницата си.

Според обяснението - съгласно европейската директива съдът трябва да задължи ищеца да внесе по сметка на съда пари, за обезпечение на заплатените от журналистите адвокатски хонорари и други разноски. Само че в българския вариант са измислили друго: вместо съдът да го прави служебно и внасянето на обезпечението да е задължително условие, ответникът /журналистът/ трябва да подава изрична молба до съда, обясняват разследващите журналисти.

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Според тях, на практика това означава, че, за да подаде журналистът молба, трябва първо да му връчат исковата молба от ищеца. В такъв случай журналистът ще е принуден да си наеме адвокат и да му заплати, за да възрази и да посочи доказателства в едномесечен срок.

Според BIRD, ако молбата е уважена, но ищецът няма пари, няма имущество или го укрива, журналистът трябва пак да плаща на адвокат и да плаща на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), за да събере присъдените му разходи.

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„В крайна сметка пак финансово натоварен ще се окаже журналистът, което е и същинската цел на тези дела-шамари. Пишем това с богатия си опит на ответници по над 20 такива дела. Има още няколко дни до 17 септември да се оправи чл. 394а от ГПК преди второ четене! Ищецът трябва да бъде задължен служебно от съда да внесе гаранция преди да се ангажира финансово и ресурсно ответника, а не след като щетите са нанесени и целта му да шамароса журналиста е постигната“, пишат от BIRD.

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