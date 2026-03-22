Военното командване на НАТО в Украйна: Алиансът иска ВСУ да им покаже най-новите методи за водене на война

22 март 2026, 20:52 часа 318 прочитания 0 коментара
Делегация на НАТО на високо равнище, водена от върховния главнокомандващ по трансформацията на съюзническите сили Allied Command Transformation (ACT) адмирал Пиер Вандие, пристигна в Украйна. Това обяви днес бригаден генерал Павло Палиса, заместник-началник на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски.

Представителите на НАТО искат украински части отново да участват в предстоящите учения на Алианса като симулиран противник. В предишните учения украинците демонстрираха пред съюзниците новите подходи за водене на война като украинските военни са показали значителни предимства в тренировъчните сценарии, се казва в съобщението на генерала, публикувано в телеграм канала му.

Още: Украйна разби западните инструктори: Нямат боен опит, изтегляме военните си от обучение в Европа

Днес Украйна вече не е само потребител на сигурност, но и самата тя създава и предлага сигурност, пише генералът. По думите му "Това е първият път от началото на пълномащабната война, в който военно командване на НАТО от такова равнище посещава Украйна".

"Благодаря на адмирал Пиер Вандие и цялата делегация за посещението, откритостта и готовността за практическо сътрудничество", пише той.

Припомняме, че украински части вече участваха няколко пъти във военни учения с НАТО - както военноморски, така и сухопътни. Като "противник" в тези учения украинците "унищожиха" десетки цели в рамките на часове за изненада на западните съюзници.

Припомняме две такива учения:

  • през 2025 г. по време на ученията REPMUS / Dynamic Messenger 2025 в Португалия, когато украинският екип атакува с морски дронове фрегатата на НАТО и нанесе толкова "удари" по нея, че по правилата на учението тя е била моментално потопена;
  • пак през 2025 г. по време на учението Hedgehog 2025 (Siil 2025) в Естония, когато украинците отново използваха дронове и система "Delta" като симулираха унищожение на техника и цели батальони. В някои сценарии те са направили небоеспособни цели сухопътни части на НАТО.

Още: Украйна разкрила колко е зле НАТО - "потопила" фрегата по време на общи учения, а съюзниците дори не разбрали

Елена Страхилова Отговорен редактор
