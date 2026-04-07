Време е да се сложи край на войната с Украйна, а за да се направи това, е необходим ядрен удар срещу западната част на страната. Това заяви руският олигарх Константин Малофеев, собственик на телевизионния канал "Царград" - той публикува позицията си и е цитиран от собствената си телевизия, а написа публикация и в канала си в Телеграм - цитати има в редица руски медии като The Moscow Times например. Руският олигарх се "задейства" заради изявленията на Денис Щилерман, съосновател на Fire Point (създател на ракетите "Фламинго"), който съобщи, че компанията му работи по създаването на украинска балистична ракета с обсег 850 километра, която ще стига до Москва. Малофеев предлага да се предупреди населението на Западна Украйна и да му се дадат 72 часа за евакуация.

"Православният" олигарх смята, че трябва да се вземе пример от американските бомбардировки над Хирошима и Нагасаки - те били спасили десетки хиляди животи на американски войници и Русия трябва да направи същото с Украйна.

"Тактическите ядрени оръжия в момента са приблизително толкова мощни, колкото американските ядрени бомби, хвърлени върху Япония. Русия има над 1500 такива бойни глави в арсенала си. И ако една от тях може да сложи край на четиригодишната война, тя трябва да го направи", обяснява Малофеев.

Войната, казва той, трябва да приключи веднага, защото медицинският канабис е легализиран в Украйна, приет е закон да имаш двойно гражданство и скоро там може да бъдат легализирани еднополовите бракове.

"Удар с мощност от 20-25 килотона причинява критични разрушения и паника в цяла Украйна. Войната приключва след месец. В цяла Украйна се извършва денацификация, включително публични екзекуции на бандеровци и ръководството на териториалните военни комисариати. Нека сложим край на тази война с Победа", добави той.

Малофеев имаше сериозен интерес преди вече доста години към ключови активи в България, специално в телекомуникационния сектор, но така и не успя да реализира амбициите си. САЩ вече предадоха негови замразени активи на Украйна - Още: Първите милиони на руски олигарх отиват за Украйна - САЩ оторизираха трансфер