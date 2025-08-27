Войната в Украйна:

Войските на НАТО преследват руска подводница край Норвегия: Заплашва американски самолетоносач

Великобритания със своите Кралски военновъздушни сили се присъединява към мащабното издирване на руска подводница, което провеждат силите на НАТО вече трети ден. Подводницата на Руската федерация е заподозряна, че заплашва американски самолетоносач край бреговете на Норвегия. Издирването започна на 25 август и все още продължава. Според запознати източници категорично не става въпрос за учение.

Операцията се провежда, докато най-модерният и скъп самолетоносач в света, американският USS Gerald R. Ford, струващ около 10 милиарда долара, провежда учения с норвежкия флот в арктически води, съобщава Daily Mail.

Според съобщенията, Кралските военновъздушни сили са изпратили осем самолета P-8A Poseidon от авиобазата Лосимаут в Шотландия. От своя страна норвежките военновъздушни сили са извършили още три бойни полета от авиобазата Евенес близо до Нарвик, дълбоко зад Северния полярен кръг.

Американският флот пък е изпратил патрулни самолети от база в Исландия, както и още подкрепления от Сицилия в подкрепа на търсенето.

Специализираната противолодъчна фрегата HMS Somerset също е била разположена в норвежки води, за да помогне в търсенето.

Изданието отбелязва, че патрулните самолети „Посейдон“ са оборудвани с усъвършенствани противолодъчни сензори, торпеда, ракети и сонарни буйове и могат да се използват за проследяване на подводния трафик, така че могат да откриват и подводници, действащи дълбоко под повърхността.

Много от самолетите на съюзниците, участващи в операцията, са изключили транспондерите си по време на мисията, за да избегнат разкриването на местоположението си.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство е потвърдило за операцията, но е отказало да предостави каквито и да било подробности за нея. „Британските самолети P-8 Poseidon непрекъснато участват в операции за защита на националните интереси и за безопасността на Обединеното кралство и нашите съюзници. От съображения за сигурност няма да коментираме подробностите за операцията“, е заявил кратко говорител на Кралските военноморски сили.

Елена Страхилова
