Най-важните новини за деня, 27 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 август 2025 г.

THE INSIDER: РУСНАЦИТЕ В ГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НЕ ПОМАГАТ НА АРМИЯТА НА ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разочарование, апатичност и нежелание – те растат, никой не иска да помага на армията. Заключението е на т. нар. Z-блогъри и се отнася до пограничните райони на Руската федерация. В обширен материал изданието The Insider, създадено от Роман Доброхотов и с което често работи българският журналист Христо Грозев, представя разкази именно на доброволци, които търсят помощ за армията на руския диктатор Владимир Путин. Общото заключение – на руснаците, живеещи в близост до Украйна, в руски области, които имат граница с Украйна, им е писнало. Те не вярват в скорошния край на войната и няма ентусиазъм да подкрепят своите войници.

ПЕТТЕ ПРИЧИНИ НА ПУТИН ЗА ВЕЧНА ВОЙНА

Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп успее да спре войната на Русия срещу Украйна и да постигне траен мир, той несъмнено ще заслужи Нобеловата награда за мир. За да може обаче споразумението да издържи по-дълго, отколкото мастилото изсъхва, то трябва да е приемливо и за двете страни, пише The Hill. Според изданието в момента не е възможно да се накаже агресорът в степента, която заслужава. Компромисът е неизбежен, дори ако е неприемлив за жертвата, т.е. Украйна.

Данни от класифицирана база данни на израелското военно разузнаване показват, че петима от шестима палестинци, убити от израелските сили в Ивицата Газа, са били цивилни граждани. Това е 83% от общия брой на палестинските жертви във войната, подпалена след атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. Става въпрос за изключително висок процент на убийства, рядко срещан в последните десетилетия на война.

ДИКТАТОР В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА: КИТАЙ ИЗГЛЕЖДА ПРЕКРОЯВА КАРТАТА НА УКРАЙНА

На фона на преговорите за мир в Украйна и усилията на европейските лидери и на САЩ за запазване на териториалната й цялост - Китай изглежда застава на страната на Русия във войната й срещу Киев. Както се казва - приятел в нужда се познава, но за двамата диктатори Владимир Путин и Си Дзинпин по-скоро важи максимата диктатор в нужда се познава, тъй като информация за административното деление на Украйна е „изчезнала“ от уебсайта на китайското външно министерство, пише украинската медия РБК - Украйна, позовавайки се на базираното в Хонгконг издание Sing Tao Daily.

ТРЪМП СЕ РАЗВИХРИ: ЛАВРОВ Е ПОЗЬОР, ВСИЧКИ СА ПОЗЬОРИ (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров е позьор. Това директно заяви американският президент Доналд Тръмп, след като беше попитан какво мисли за думите на Лавров, че Русия няма да подпише мирно споразумение с украинския президент Володимир Зеленски, тъй като го счита за нелигитимен.

ОПАСНОСТ ЗА НАТО: БЕЛАРУС ЩЕ ОБОРУДВА РАКЕТНАТА СИ АРТИЛЕРИЯ С ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ

Беларуските власти разглеждат възможността далекобойните ракетни артилерийски системи "Полонез" да бъдат оборудвани с ядрени бойни глави. Това съобщи държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович, цитиран от специализираното издание Military Watch Magazine. "Това е модерен комплекс. Първоначално обсегът на ракетите беше 200 километра, но вече достига 300 километра. Това е високоточно оръжие, което изисква постоянни корекции. Вече се обсъжда възможността за ядрено оборудване", заяви Волфович.

ЯСНИ СА МЕРКИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЗВОДИЕТО В ПЛЕВЕН: ДОТОГАВА - ВОДОНОСКИ

Набелязаните 21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен и сроковете за тяхното изпълнение са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те включват дейности, които ще бъдат реализирани в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период, отговорните институции и източниците на финансирането им, съобщиха от министерството.

БИВШ ЕКОМИНИСТЪР ОБВЪРЗА ВОДНАТА КРИЗА СЪС СТРОЕЖА НА "ЮЖЕН ПОТОК", ЗАГОВОРИ ЗА НЕСПАЗЕНИ ОБЕЩАНИЯ ОТ БОЙКО БОРИСОВ

Бившият екоминистър Емил Димитров - Ревизоро, който ръководеше ведомството на околната среда и водите в третото правителство на Бойко Борисов (от януари 2020 г., номиниран от ГЕРБ и "Обединени патриоти"), свърза с причините за водната криза в Плевен строежа на тръбопровода "Южен поток". По думите му - багери там са намерили бентонит, заровен на два метра под земята при изграждането на газопровода. При изграждане на трасето е трябвало този бентонит да се откара по специална процедура и в определени места за депониране, но фирмата изпълнител, по думите му, решила да спести десетки милиони левове. Това според него е замърсило водата край Плевен, но, за щастие, тази мръсна вода не е потекла към града.

КОНТРАБАНДНАТА АФЕРА "ПАСКАЛ" ГОДИНА ПО-КЪСНО: ТЛАСЪК НАПРЕД, НО КОЛКО?

Да, процедурата по екстрадиция от Сърбия е приключила, което означава, че екстрадицията трябва да бъде извършена до часове. Не мога обаче да кажа кога точно, очаква се да е днес (27 август). До вчера имах контакт с моя клиент, сега вече нямам, очаквам отново да има контакт с него скоро. Това заяви Галя Гълъбова, адвокат на нашумелия с определнието "контрабандист" Никола Николов, по прякор Паскал. Неговото име влезе във фокуса на общественото внимание заради ареста на Петя Банкова, бившия ръководител на Агенция "Митници", като мина 1 година, откакто властите у нас почнаха да го търсят.

КОЙ ОВЛАДЯВА МВР И УДОБЕН ЛИ Е МИРОСЛАВ РАШКОВ: АНАЛИЗ

Тестът на управляващите е издържан, а иначе работата на МВР и в частност на Мирослав Рашков като кандидат за главен секретар едва ли са издържали теста на обществото. Не смятам, че този човек е издържал, ако е бил подложен на някакъв тест, за да оглави официално професионалното ръководство и структура на МВР. Това заяви журналистът Виктор Иванов пред БНТ. Той не е чул от Мирослав Рашков нищо по темата с тежката катастрофа в Слънчев бряг, при която обвиняемият Никола Бургазлиев блъсна петима с АТВ и с починалото дете в Несебър в резултат на парасейлинг.

​Още с приемането на бюджета беше ясно, че дефицитът няма да може да бъде 3%. Това заяви в предаването "Студио Actualno" икономистът Стоян Панчев, коментирайки парите на държавата за 2025-та година. Сега виждаме вече различни оценки дали дефицитът ще е 4.5% или 6% - това наистина зависи от пазарната конюнктура и поведението на властите, посочи той.

СЛЕД ХВАЛБИТЕ ЗА RHEINMETALL: КОЛКО ЗАВОДА ЗА БАРУТ ЩЕ ИМА У НАС И КАК СЕ РАЗВИВА СКАНДАЛЪТ С ПРОЕКТА НА ГЕБРЕВ?

У нас вече има три проекта за заводи за барут. Това се разбра от думите на председателя на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ, който даде интервю за БНР на 27 август. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се похвали преди няколко дни пред ръководителя на германската компания Rheinmetall Армин Папергер, че фирмата има съвместен проект с ВМЗ-Сопот. Преди това се разбра за план и на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, около който се оформи скандал. Според Гаджев и "Арсенал" в Казанлък има свои планове за завод за барут.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С КАТЕГОРИЧНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПРОДАЖБАТА НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ТОДОР ЖИВКОВ

Включването на резиденция "Банкя" в списъка с над 4400 държавни имота, обявени през май 2025 г. от Министерския съвет като "с отпаднала необходимост", предизвика бурни реакции и тревога сред експерти и обществени организации. Докато инициативата "Ново архитектурно наследство" предупреждава за риск от унищожаване на ценен архитектурен обект, представители на властта уверяват, че имотът няма да бъде продаван.

Правителствената резиденция "Банкя" се оказа сред над 4400 държавни имота, които Министерският съвет включи в списъка за продажба през май 2025 г. под мотива "отпаднала необходимост". Решението предизвиква сериозни притеснения сред граждански организации, които предупреждават за риск от унищожаване на един от най-ценните образци на българската архитектура от втората половина на ХХ век. Каква е позицията на областния управител по темата четете в този материал.