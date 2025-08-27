Войната в Украйна:

Инвестицията на "Райнметал": Шефът на комисията по отбрана отговори за ролята на президента

Българската държава и „Райнметал“ ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи в страната, каза пред журналисти председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев, предаде БТА. Той също присъства на откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. На събитието беше и президентът Румен Радев, който е на официална двудневна визита в Германия.

Гаджев обясни, че е в Долна Саксония, за да види как за 18 месеца е направен този голям завод. Нашата амбиция е също така в бързи срокове, такъв завод да се роди и в България, допълни той. ОЩЕ: Радев заговори за стратегическо партньорство с "Райнметал", Папергер му благодари за подкрепата

Действията на българското правителство

По думите на Гаджев, още през юли правителството е подало искане за финансиране по линия на европейския механизъм за сигурност SAFE – тоест през заемните инструменти на Европейския съюз.

„България е една от малкото страни, която, освен да купува въоръжение, всъщност купува продукция и производство. Ние ще направим производство и то със заем, който няма да натовари бюджета. Това е много правилно решение на правителството и показва, че всъщност правителството и управляващите сме мислели доста време как да го направим“, каза още председателят на комисията по отбрана. ОЩЕ: Ракети с барут: Борисов хвърли инвестиционна бомба за военната ни промишленост (ВИДЕО)

Ролята на президента в инвестицията на "Райнметал"

В отговор на въпрос дали от правителството и управляващото мнозинство са работили съвместно с президента по темата за откриването на новите производства на „Райнметал“ в България, Христо Гаджев обясни, че дори след успешна международна среща, без допълнителната работа, без срещите на място, без различните отношения в правителството, няма как да стане инвестиция.

"Така че правителството свърши своята работа", допълни Христо Гаджев и цитира думи на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер: "Ако не беше личният ангажимент на господин Борисов, тази инвестиция нямаше да стане".

Припомняме, че на 25 август президентът Румен Радев каза през журналисти, че в началото на годината е успял да убеди стратегически инвеститор като „Райнметал“, "за който управляващите могат само да мечтаят", не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. ОЩЕ: Радев се хвали с подаръци за кабинета: "Райнметал" и главен секретар на МВР (ВИДЕО)

Деница Китанова
