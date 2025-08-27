Войната в Украйна:

27 август 2025, 22:15 часа 400 прочитания 0 коментара
Квалификант стресна Новак Джокович, но сърбинът се измъкна на US Open

Сръбският тенисист Новак Джокович се класира за втория кръг, след като се наложи над квалификанта Закари Свайда от САЩ с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1 за малко повече от 2 часа игра в Ню Йорк. В следващата фаза Джокера, който е поставен под номер 7 в схемата, ще срещне победителя от двойката Камерън Нори (Великобритания) и Франсиско Комесана (Аржентина).

Напред продължава и чехът Иржи Лехечка, който надигра Томас Мартин Ечевери от Аржентина с 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 за 2:37 часа.

