След стрелбата в американско училище: Мишел и Барак Обама се молят за децата

Бившият американски президест Барак Обама и съпругата му Мишел се молят за децата след стрелбата в американско училище, става ясно от публикация в платформата Х.
"Не можем да си позволим да станем безчувствени към масовите стрелби. Случилото се днес в Минеаполис е сърцераздирателно и ние с Мишел се молим за родителите, които са загубили дете или ще седят до болничното си легло след още един акт на неописуемо, ненужно насилие", написа Обама в социалната мрежа.
We can't allow ourselves to become numb to mass shootings. What happened today in Minneapolis is heartbreaking, and Michelle and I are praying for the parents who have lost a child or will be sitting at their hospital bedside after yet another act of unspeakable, unnecessary…— Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2025
Припомняме, че по-рано въоръжен мъж в черно уби две деца и рани 17 други души в сряда, когато откри огън по ученици, посещаващи литургия в католическо училище в Минеаполи.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил информиран за стрелбата и посочи, че ФБР е на място. „Моля, присъединете се към мен в молитва за всички участници!" каза той в социалните мрежи.