След стрелбата в американско училище: Мишел и Барак Обама се молят за децата

27 август 2025, 21:49 часа 505 прочитания 0 коментара
След стрелбата в американско училище: Мишел и Барак Обама се молят за децата

Бившият американски президест Барак Обама и съпругата му Мишел се молят за децата след стрелбата в американско училище, става ясно от публикация в платформата Х. 

"Не можем да си позволим да станем безчувствени към масовите стрелби. Случилото се днес в Минеаполис е сърцераздирателно и ние с Мишел се молим за родителите, които са загубили дете или ще седят до болничното си легло след още един акт на неописуемо, ненужно насилие", написа Обама в социалната мрежа. 

Припомняме, че по-рано въоръжен мъж в черно уби две деца и рани 17 други души в сряда, когато откри огън по ученици, посещаващи литургия в католическо училище в Минеаполи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил информиран за стрелбата и посочи, че ФБР е на място. „Моля, присъединете се към мен в молитва за всички участници!“ каза той в социалните мрежи. ОЩЕ: Касапница в католическо училище в САЩ: Мъж откри огън по децата (ВИДЕО)

Деница Китанова
