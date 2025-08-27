Миланович иска хърватското правителство да признае Палестина

Хърватският президент Зоран Миланович днес призова правителството да започне процедура в хърватския парламент за признаване на независима палестинска държава, съобщи македонската медия "360 степени". С това Хърватия се присъединява към вълната от европейски държави, които ще подкрепят независима Палестина на следващото Общо събрание на ООН през септември. Той осъди категорично атаките на израелската армия срещу цивилни в Газа и обявените военни действия за превземане и окупация на анклава, оценявайки, че „това не може да бъде оправдано с нищо“.

Позицията на хърватския премиер

Премиерът Андрей Пленкович също изрази загриженост на срещата с Агабекян, но не беше толкова директен, колкото Миланович. Хърватското правителство заяви, че Пленкович е изразил загриженост относно тежката хуманитарна ситуация в Газа и е призовал за незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници, защита на цивилното население и безпрепятствено доставяне на помощ, особено за деца. ОЩЕ: И Австралия ще признае палестинска държава

Кои държави са готови да признаят палестинска държава?

Докато намеренията на Франция, Великобритания и Канада да признаят Палестина за държава се подчертават все повече, германският канцлер Фридрих Мерц заяви вчера, че страната му няма да го направи, защото все още няма условия, а същевременно признаването трябва да бъде крайната цел. Великобритания заяви, че ще признае Палестина, ако Израел не спре дейността си. В същото време във Великобритания има обществен натиск за признаване на Палестина. Сред европейските държави Португалия обяви процес за признаване на палестинската държава. ОЩЕ: Германия няма да признае Палестина на предстоящото Общо събрание на ООН