Макрон пак рискува: Харесва идеята за вот на доверие към правителството

Френският президент Еманюел Макрон е изразил „пълната си подкрепа“ за „подхода“ на премиера на Франция Франсоа Байру да поиска вот на доверие от Асамблеята на 8 септември относно намаляването на дълга на страната, съобщи в сряда говорителката на правителството Софи Примас, предаде Le Monde. Президентът е преценил, че от страна на изпълнителната власт е имало „нито отричане на реалността, нито катастрофизъм“ по отношение на финансовото положение на Франция и е призовал за „отговорност от страна на партиите, които желаят да бъдат управляващи партии“.

„Трябва да се споразумеем по въпросите, по необходимостта да намерим път за публичните финанси, който е в по-голямо съответствие с нашия бюджетен суверенитет“, обобщи Софи Примас. Според говорителя държавният глава е заявил, че е в „перфектна хармония по въпросите за „производство на повече“ и „по-добро харчене на публични средства“, което е било необходимо по време на периоди на криза и което сега трябва да бъде ре-рационализирано“. „Настроението на правителството очевидно е войнствено “, добави тя. ОЩЕ: Френският финансов министър: Има риск да дойде МВФ

Избор между хаос и отговорност

Франсоа Байру, от своя страна, обобщи избора между „хаос“ и „отговорност“ във вторник в летния университет CFDT. Във видеоклип правителственият глава повтори, че „дълг от хиляди милиарди евро е непоносим“.

Реакциите продължиха да валяят и в сряда, два дни след обявяването на вота на доверие. От своя страна, Едуар Филип, президентът на Horizons, обясни в интервю за Agence France-Presse (AFP) в сряда, че подкрепя решението на Франсоа Байру да поиска доверие от Асамблеята. Той обаче смята новото разпускане на френския парламент за „съвсем неизбежно“ в случай на трайна безизходица и невъзможност за приемане на бюджетните текстове. ОЩЕ: Макрон след драстичния спад на френски акции: Ние сме солидна страна със солидна икономика