"ДАНС покровителства групи срещу децата": ПП прехвърлиха топката към Радев за "Петрохан" (ВИДЕО)

"Очевидно някой ДАНС покровителства групи, които нанасят щети на българските деца. Нека да припомним, че от 2021 г. шеф на ДАНС е Пламен Тончев, лично назначение на Румен Радев, който отказа Тончев да бъде сменен, когато акад. Денков поиска смяната му. Сега го назначи за втори път", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в парламента във връзка със случая "Петрохан-Околчица".

Той е съгласен с Румен Радев, че трябва да се стигне до дъното на скандала с "Петрохан".

Според него истинският въпрос, когато са подадени сигнали в ДАНС 2022 г. къде е спала контраразузнавателната служба три години и какво е направила?

"Кой в ДАНС е покровителствал това нещо, защо ДАНС не са сигнализирали прокуратурата? Това прилича на това, където се случи в Пловдив, където пак са знаели", заяви още Василев, напомняйки за убийството на Георги Кузев в Пловдив.

Той отговори и на въпрос за ролята на Васил Терзиев, като подчерта, че той няма служебното положение да покровителство. "Знаете ли кой има служебното положение да покровителства - шефът на ДАНС и този, който го е назначил", добави още Василев.

Не е изолиран случай, според Василев

Асен Василев изрази мнение, че очевидно това не и изолиран случай и че очевидно някой в ДАНС вместо да разкрива престъпленията, покровителства престъпниците и тези престъпници правят и тормозят българските деца.

"Това го видяхме и с цялата сага в помилванията. Очевидно има петима, които са били освободени - скандални случаи. Искаме г-жа Йотова да обясни много ясно защо е направила тези помилвания. Защо от всички болни престъпници, е взела наркодилъра и наркотрафиканта", добави Василев и заяви, че през 2019 г. Йотова е казала, че няма да има милост за престъпления, свързани с наркотици. ОЩЕ: Заради липса на етика по случая "Петрохан": Божанов призова Йотова да изключи Валерия Велева от инициативния си комитет(ВИДЕО)