Вучич: На 1 ноември ще има насилие в Сърбия

"Ще има насилие на 1 ноември". Тази своебразна тревожна прогноза направи сръбският президент Александър Вучич във връзка със студентските протести в Сърбия. Той добави, че „нищо сериозно няма да се случи, както всеки път“, освен че ще има голямо насилие, което, по думите му, опозицията вече обявява, предаде македонската медия "Рацин". "Нямам нищо против това, желая им успех в работата им по този въпрос, просто нека продължат“, каза Вучич. Той добави, че хората не трябва да се страхуват или притесняват.

Припомняме, че протестите в Сърбия не стихват вече около година. Те започнаха заради трагедията в Нови Сад, но скоро прераснаха в недоволство срещу властта в Сърбия.

Заплахите към студентите

Прогнозата за насилие на Вучич идва на фона на неотдавнашната заплаха от страна на сръбски политик към студент.

Припомняме, че през септември сръбският политик и член на Главния съвет на Сръбската прогресивна партия Синиша Вучинич заяви в предаване на сръбската телевизия „Информер”, че „за да върнат масово хората по улиците, ще убият някой студент, някой „блокадер” и тогава много хора ще излязат в солидарност, но ще кажат, че полицията го е убила”. В предаването Вучинич посочи конкретно името на студента от Факултета по политически науки Павле Чичварич.

Въпросният студент Чичварич коментира впоследствие изявлението на сръбския политик. „Не знам дали просто говорят глупости или подготвят нещо, но във всеки случай, ако нещо ми се случи – режимът на Александър Вучич носи цялата отговорност“, каза той. ОЩЕ: Сръбски политик плаши протестиращите с убийство на студент (ВИДЕО)