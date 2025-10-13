Войната в Украйна:

В Сърбия протести, напрежение: Сръбският посланик в САЩ танцува на песните на известна певица (ВИДЕО)

На хората от Балканите кръвта им ври и кипи и когато става дума за протести и когато става дума за забавление. Доказателство за това е сръбският посланик в САЩ Драган Шутановац, който дори отвъд Океана показа, че може да се забавлява, без значение, че в страната му има протести и напрежение. Ето за какво става въпрос - случката се разиграла във Вашингтон по време на гала бал в чест на сръбско-американския учен Михайло Пупин, а честването беше организирано в петък в сръбското посолство, пише македонската медия "Вечер прес".

Сръбският посланик в Съединените щати, Драган Шутановац, повдигнал атмосферата на тържеството, като пуснал песни на Светлана Ражнатович Цеца.

Забавата обаче предизвика негативни коментари в социалните мрежи, предава съобщава Nova.rs. ОЩЕ: Протестиращите студенти пяха "Кукавица" под прозорците на Вучич

Песните на Цеца и протестите

Припомняме, че през юни по време на изявлението на Вучич група студенти се събраха под прозорците на сградата на президентството и започнаха да вдигат шум и да пеят популярната песен на певицата Цеца Величкович "Кукавица" (б.р.- на български се превежда като "страхливец"). "Разпиши изборите", скандираха студентите и продължиха да пеят песента, която се чуваше и вътре в сградата, а Вучич ги похвали, "че са проявили добър музикален вкус". ОЩЕ: Вучич: На 1 ноември ще има насилие в Сърбия

