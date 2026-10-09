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Въпреки уверенията на Русия: Регистрираха огромно нефтено петно след поразяването на танкер край Сочи (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 1:22 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Въпреки уверенията на Русия: Регистрираха огромно нефтено петно след поразяването на танкер край Сочи (ВИДЕО)

След анализ на сателитни снимки от 7 и 8 октомври представители на екологичната организация „Грийнпийс“ съобщиха за трикратно увеличение на площта на нефтеното замърсяване в акваторията на Черно море в резултат на изливането на петрол от танкера „AFRAMAX RIO“. Замърсяването настъпи след украински удар, поразил танкера докато се намираше край Сочи. Еколозите твърдят, че около обяд на 7 октомври корабът се е намирал на 13 километра от селището Лазаревско, което е на около 50 км северозападно от първоначалното място на възпламеняването.

„Пожарът на кораба вече е бил потушен, но се вижда следа от нефтопродукти по повърхността на водата с площ от около 8 кв. км. На снимката от обяд на 8 октомври се вижда, че танкерът е теглен на буксир на северозапад; към този момент той вече се намираше зад Туапсе. Възможно е корабът да бъде отвеждан към пристанището на Новоросийск. На снимката се вижда и петролно петно, вече с по-големи размери – около 25 кв. км“, се посочва в публикацията, което се потвърждава от сателитни снимки.

На 7 октомври от „Роспотребнадзор“ заявиха, че след атаката срещу танкера „няма замърсяване в Черно море“, въпреки че властите в Сочи затвориха плажовете. При това още на следващия ден в социалните мрежи се появиха снимки и видеоклипове от плажа в Адлер, на които, въпреки забраната, хора се разхождат. На видеото, според оператора, охранител убеждава хората да напуснат територията на плажа.

ASTRA съобщи, че плавателният съд е бил обект на санкции от страна на Украйна. През периода 2024–2026 г. танкерът, плаващ под флага на Либерия, многократно е изнасял петрол от руски пристанища. Най-често от Уст-Луга, но също и от Новоросийск и Тамани. В списъка с адресите за доставка фигурират Индия, Сингапур и Саудитска Арабия. Според данните на MarineTraffic през септември танкерът се е придвижвал от Турция към Румъния.

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Случилото се идва след като в ранните часове на днешния 6 октомври в българската икономическа зона на Черно море са били атакувани два търговски кораба, единият от които е потопен - ОЩЕ: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

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Петролен разлив Русия Танкер Сочи нефтено петно война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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