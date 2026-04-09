Спорт:

Жена загина при пожар в Софийско

09 април 2026, 10:17 часа 195 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Жена загина при пожар в Софийско

Около 17.35 часа вчера в РУ-Костинброд постъпил сигнал за възникнал пожар в къща в града. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната, които откриват починала 64-годишна жена.

По тялото не са установени видими следи от насилие. На местопроизшествието е извършен оглед. По първоначални данни пожарът е възникнал при работа с електрически уред в кухнята. По случая е образувано досъдебно производство.

От ОДМВР - София съобщават и за още едно произшествие.

Около 23.40 часа на 7 април, при обход в с. Драговищица, автопатрул на РУ-Костинброд засекли 15-годишен неправоспособен водач на нерегистрирано АТВ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По случая е регистрирана преписка. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61 от НК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожарна загинала жена електроуреди пожар
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес