Жена загина при пожар в Софийско

Около 17.35 часа вчера в РУ-Костинброд постъпил сигнал за възникнал пожар в къща в града. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната, които откриват починала 64-годишна жена.

По тялото не са установени видими следи от насилие. На местопроизшествието е извършен оглед. По първоначални данни пожарът е възникнал при работа с електрически уред в кухнята. По случая е образувано досъдебно производство.

От ОДМВР - София съобщават и за още едно произшествие.

Около 23.40 часа на 7 април, при обход в с. Драговищица, автопатрул на РУ-Костинброд засекли 15-годишен неправоспособен водач на нерегистрирано АТВ.

По случая е регистрирана преписка. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61 от НК.

