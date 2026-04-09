Румънски сценарий: Румен Радев трупа популярност в TikTok по модел на Кремъл

България ще гласува за пореден път на предсрочни парламентарни избори, а информационната среда у нас преди ключовия 19 април вече се формира от сили, които никой не контролира, нито разследва. Никой сякаш не изглежда и особено притеснен да разбере какви са, докато основната фигура в тях - доскорошният президент Румен Радев - атакува служебното правителство на Андрей Гюров, че направи опит в тази посока.

Координирана цифрова манипулация

Кабинетът задейства Системата за бързо реагиране срещу дезинформация на Закона за цифровите услуги на Европейския съюз. Това се случи два дни след като мониторингов доклад на Балканската инициатива за свободни медии (BFMI) и Sensika документира координирана цифрова манипулация в сериозен мащаб в информационната среда на България.

Механизмът на ЕС координира действията между държавите членки, регулаторните органи и платформите преди чувствителни гласувания. Молдова, Румъния и Унгария също прибегнаха до него преди ключови избори, което говори както за състоянието на дезинформация в Европа от страна на чужди сили, така и за съответните страни, пише EuObserver.

Пред известния руски пропагандатор у нас Мартин Карбовски, а и в публикации след това, доскорошният държавен глава атакува "Продължаваме промяната - Демократична България" и кабинета "Гюров" за задействането на механизма. Самият той не виждал "на терен" никаква реална намеса.

Без TikTok Румен Радев е генерирал нереален брой гледания, Пеевски също "не спи"

Престижното издание се фокусира върху констатациите в доклада на BFMI и Sensika. Инициативата за свободни медии на Балканите е независима организация със седалище в Брюксел, която се занимава с преодоляването на пропуските в областта на застъпничеството и отчетността по въпросите, свързани със свободата на медиите в Югоизточна Европа. Sensika е най-мощната AI платформа в България (т.е. работи с изкуствен интелект) за медиен мониторинг и откриване на дезинформация – обхваща онлайн медии, социални мрежи, печат, ТВ и радио.

Двете инициативи внимателно разглеждат кампанията на бившия президент Румен Радев. Формацията "Прогресивна България", с която той се явява на изборите, води в проучванията. А позициите на Радев по отношение на Русия и войната в Украйна никога не са били напълно в синхрон с европейския консенсус. Той няколко пъти наричаше украинската контраофанзива "грешка", военната помощ на западните съюзници за Киев - "обречена кауза", а и за него окупирания от руснаците полуостров Крим си е руски. Зад настояванията си за "мир" доскорошният президент никога не е описвал какъв мир - при руските условия, т.е. пълна капитулация на Украйна, или справедлив и траен, който да гарантира независимостта и териториалната цялост на страната: Радев осъди украинската контраофанзива и спести думи за цивилните, убити от Русия.

Това го поставя на същата плоскост като унгарския премиер Виктор Орбан, блокирал 90-те милиарда евро заем от ЕС за Украйна, спрял 20-ия пакет санкции на блока срещу Русия и обвиняващ Брюксел и Киев в намеса в парламентарните избори, които са седмица преди нашите. На фона на публично изтеклите данни за това как Унгария е изпълнявала поръчките на Русия в ЕС и как Орбан е предложил да бъде "мишката" на "лъва" Владимир Путин, се появи информация от източници в западните медии, според които диктаторът е наредил да се осигури победа на съюзника му в Унгария и е активирал така наречените тролове в социалните мрежи, които да обърнат общественото мислене в удобна за Кремъл посока.

След като ви представихме контекста, обръщаме внимание вече на реалните изводи от доклада на BFMI и Sensika от края на месец март (обхваща периода до 17 март 2026 г., малко повече от месец преди парламентарния вот на 19 април). Без официален профил в TikTok Румен Радев е натрупал 90 милиона преглеждания в платформата чрез мрежи, чието поведение е трудно да се обясни само с органична активност, пише в констатациите на мониторинговите специалисти.

Съдържанието тип "про-Радев" доминира във Facebook и TikTok, като значително изпреварва всички останали политически участници, а ГЕРБ изостава далеч назад.

Ключовият нерешен въпрос е дали тази онлайн динамика отразява реална обществена подкрепа, или се усилва изкуствено чрез манипулации.

Санкционираният по глобалния закон "Магнитски" за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски управлява паралелна схема чрез група почти идентични акаунти, пише в доклада.

Манипулативните тактики

Данните от мониторинга сочат три активни тактики:

популяризиране на съдържание чрез закупени страници;

координирана неавтентична дейност на различни платформи;

отвличане на хаштаговете на опонентите.

Дезинформация от уебсайтове с кликбейт се разпространява чрез същите мрежи, създавайки рискове не само за изборите, но и за информационната сигурност на България като цяло, казват докладчиците от мониторинговите групи.

В доклада се твърди, че настоящите европейски предпазни мерки са твърде слаби и че са необходими спешни институционални действия преди 19 април, за да се защити изборният интегритет и демократичната легитимност.

Платформите мълчат, ЦИК не прави нищо

Горепосочените платформи все още не са казали абсолютно нищо. Същото важи и за Централната избирателна комисия (ЦИК). ЦИК не е започнала разследване въпреки доказателствата, които са в публичното пространство от седмици. Активираният в момента механизъм на ЕС предполага ниво на институционална готовност, с което България не разполага.

Липсва национален орган, който да наблюдава координираните действия в дигиталното пространство, няма работещи взаимоотношения между държавните институции и платформите, а усилията на гражданското общество са много разпръснати и все още не са координирани.

Meta и TikTok носят правно задължение съгласно европейското законодателство да идентифицират и намаляват рисковете за изборните процеси.

Европейската комисия принуди TikTok да отговаря по същия начин за Румъния, но това се случи чак след като щетите вече бяха нанесени, пише EuObserver, свързвайки двете събития.

Случаят с Румъния: спомени от миналото се завръщат

Самият Румен Радев наскоро разкритикува правителството за задействания механизъм за защита от дезинформация преди изборите с цитиране на "румънския сценарий" - това според него е целта на кабинета, а именно да генерира такъв сюжет. От думите му се разбра, че той вижда предварителна атака срещу изборния процес.

Само че примерът от Румъния бие на очи и изглежда като нещо много близко до констатациите в мониторинговия доклад сега.

Припомняме, че през ноември 2024 г. в северната ни съседка се проведе първи тур на президентските избори. Неочаквано спечели сравнително непознат кандидат – Калин Джорджеску. Малко преди втория тур (6 декември 2024 г.) Конституционният съд анулира изборите заради съмнения за сериозни нередности и външна намеса.

Кампанията на Джорджеску е била силно подкрепена в TikTok, където националистът натрупа огромна популярност. Имаше съмнения, че алгоритъмът е подсилвал неговото съдържание, че са използвани мрежи от фалшиви акаунти и инфлуенсъри, че са разпространявани дезинформация и политическа пропаганда с произход Русия: Конспирации с изборна цел в Румъния: Свързана с Кремъл агенция наляла милиони, действа и у нас.

Самият TikTok призна, че платформата е била използвана за влияние върху избирателите.

Румънските служби твърдяха, че има руска намеса, включително координирани кампании в социалните мрежи и кибератаки срещу изборната система. Част от кампанията е била организирана чрез Telegram-мрежи и TikTok-мрежи от инфлуенсъри.

Европейската комисия започна разследване срещу TikTok заради възможна роля в манипулацията на изборите. След това платформата заяви, че сътрудничи активно и е премахнала десетки хиляди фалшиви акаунти и е неутрализирала милиони фалшиви взаимодействия.

Провеждането на изборите бе напълно рестартирано през 2025 г., а Джорджеску не бе допуснат.

Снимка: Калин Джорджеску, Getty Images

Доказателствата от България са налице преди гласуването. Дали Брюксел ще се възползва от това предимство преди 19 април, е практическият тест за ангажимента на Европа към демократичната устойчивост в страна, която никога не е била лесна за включване в дневния ред, смята EuObserver.

Препоръки

В доклада на двете мониторингови инициативи са издадени и препоръки. В съответствие с действащите политики за координирано неавтентично поведение се налага незабавно провеждане на проверки на профилите, страниците и мрежите, посочени в настоящия доклад. Страниците, за които има доказателства, че са били закупени и пренасочени за неразкрита политическа дейност, отговарят на критериите за маркиране или спиране съгласно действащите условия за ползване, пише в доклада.

Групи от профили, които администрират едновременно множество политически страници, изискват разследване за автоматизирана или координирана дейност. Хаштаговете, които са обект на систематично наводняване или изкуствено пренасищане, изискват засилен мониторинг и, когато манипулацията бъде потвърдена, коригиращи мерки, добавят BFMI и Sensika.

Мрежата от акаунти, действащи от името на "ДПС - Ново начало", заслужава особено внимание, като се има предвид обемът, еднородността и очевидната координация на публикациите им, гласи още докладът.

Наличието на специални лица за връзка по въпросите на честността на изборите на български език и ясни публични указания относно механизмите за сигнализиране са минимален стандарт за изборна готовност. В дните преди 19 април проактивното наблюдение на политическото съдържание в България заслужава значително засилване. Прилагането и разширяването на инициативи като екипа за честност на общността на Meta и глобалния център за честност на изборите на TikTok са оправдани, категорични са BFMI и Sensika.

