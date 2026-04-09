В Северна Македония: Румен Радев променя политически България чрез манипулации в ТикТок

Широко цитиран в македонските медии е материалът на европейското онлайн издание EUobserver, което пише, че Румен Радев е натрупал 90 милиона гледания в TikTok чрез мрежи, чието поведение е трудно да се обясни с органична активност - т.е. това не е автентичен интерес и подкрепа за него, но е активност, която влияе на автентични хора. Докладът е намерил място в редица македонските медии, сред които "Независен", "Рацин", "Булевар". Констатациите на доклада са съсредоточени върху бившия президент Румен Радев, който води в социологическите проучвания и чиито позиции относно Русия и Украйна никога не са съвпадали напълно с европейския консенсус.

Механизмът за реагиране

В материала се припомня, че временното правителство е активирало механизма за реагиране по Закона за цифровите услуги два дни след мониторингов доклад на Балканската инициатива за свободни медии (BFMI) и Sensika, документиращ координирана цифрова манипулация в значителен мащаб в българската информационна среда. Механизмът координира дейностите между държавите членки, регулаторните органи и платформите преди чувствителни избори.

Активираният механизъм предполага ниво на институционална готовност, което България няма.

Изброява се, че страната ни няма национален орган за наблюдение на координираното дигитално поведение, няма установени работни отношения между държавните институции и платформите като социални мрежи, а усилията на гражданското общество са слабо развити и все още некоординирани, както и че Централната избирателна комисия не е започнала разследване, въпреки че доказателствата са публично достъпни от седмици.

Пеевски не е пропуснат

EUobserver посочва и друго лице в тази дейност. "Делян Пеевски, олигарх под санкциите „Магнитски“, който също участва в изборите, поддържа паралелна дейност чрез група от почти идентични профили. Платформите (социалните мрежи) не са казали нищо. Нямаше и реакция от Централната избирателна комисия", пише още EUobserver.

"България влиза в тези избори с натрупано бреме от реални провали. Икономическо безпокойство след бурен преход към еврото, институционално изтощение след серия от неубедителни избори, политическа класа, която е изчерпала общественото доверие, без да се справи с причините за кризата – в такава среда няма нужда да се всява допълнителен страх. Резултатът е информационна среда, в която наистина е неясно къде свършват обществените настроения и започват изкуствените динамики“, се посочва в материала на EUobserver.

Целият материал на EUobserver - може да видите ТУК.

От кого се вдъхновява Вучич?

В свой материал мадията "Рацин" сравнява ситуацията на сръбския президент Александър Вучич с тази на Румен Радев.

Македонската медия пише, че Вучич обмисля модела на Румен Радев в открит съюз с играча на Кремъл Вулин. Остава неясно дали ще има само избори за Народно събрание или те ще бъдат свързани с президентските избори. Ще видим дали ще последва пътя на Зоран Миланович и ще поведе кампанията на СПП, без да се оттегля от президентския пост, или ще последва примера на бившия български президент Румен Радев, който подаде оставка и сега ще участва в изборите с новата си партия, пише още "Рацин".