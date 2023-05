Във фризьорски салон взривиха т.нар. министър на вътрешните работи на ЛНР: Той е в реанимация (ВИДЕО)

В руските медии се съобщава, че Корнет е в реанимацията на областната клинична болница в Луганск в тежко състояние.

Окупационните власти в региона съобщиха, че срещу Корнет е извършено покушение. Според информацията до момента общо седем души са били ранени при експлозията, в това число самият Корнет. Един човек е загинал. Тримата охранители на Корнет също са пострадали.

В социалните мрежи се появи и видео на фризьорския салон след взрива.

⚡️An explosion took place in the centre of temporary occupied #Luhansk



Russian media reported about the wounded among which the Minister of the Ministry of Internal Affairs of the so-called LPR - Igor Kornet. He was hospitalised. pic.twitter.com/MKy2BtGcn5