Взаимни обстрели в Русия и в Украйна - в Брянск и в Купянск (ВИДЕО)

Ударът е поразил село Суземка, като от руска страна съобщават, че са уцелени две къщи и са загинали двама души. По-рано губернаторът на областта твърдеше, че няма загинали.

The Bryansk region in Russia had a very restless night. Russia should expect this to happen more and more pic.twitter.com/YIW5L7EyMl