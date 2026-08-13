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"Човек да си помисли, че са спечелили следващите местни избори": Кирил Петков за реакциите на ГЕРБ за Бургас и Евровизия

13 август 2026, 16:45 часа 1083 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Човек да си помисли, че са спечелили следващите местни избори": Кирил Петков за реакциите на ГЕРБ за Бургас и Евровизия

"Ей, голяма радост настана сред гербаджиите. Не толкова защото Евровизия ще бъде в Бургас, а защото няма да е в София при Васил Терзиев. Постове, възторг… човек да си помисли, че са спечелили следващите местни избори". Така реагира бившият министър-председател на България и бивш лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в социалната мрежа "Фейсбук" след новината от днес, че Бургас ще е домакин на Евровизия през 2027 г. 

Евровизия и дребните сметки

Бившият лидер на "Продължаваме промяната" отбелязва със съжаление, че дори Евровизия е попаднала в дребните сметки на голямата политика. ОЩЕ: Бомбата е факт: Бургас ще е домакин на "Евровизия 2027"!

"Не твърдя, че ГЕРБ и „Прогресивна България“ координират всяка стъпка, но когато интересите съвпадат толкова удобно, резултатът говори сам. А интересът е ясен: Васил Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие в София точно преди местните избори. Ако столицата беше направила Евровизия така, както се справи с Джиро д’Италия — модерно, европейски и с международна видимост — позитивите за кмета щяха да бъдат очевидни", пише Петков. 

Според него по-интересният въпрос е кой е имал решаващия глас за домакинството. 

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"Стигаме до генералния директор на БНТ Милена Милотинова и до един уж „независим“ вот, който трудно може да бъде разглеждан извън политическия контекст и задкулисната подкрепа за това решение от страна на сегашното правителство.

Според него днешният ден е показал и нещо друго, а именно, че, когато става дума за свободни, проевропейски кметове, изглежда ГЕРБ и ПБ открили още нещо общо помежду си — готовността да работят заедно срещу тях.

"Дара е от Варна и очакваше събитието да бъде в София. Очевидно г-жа Милотинова , ПБ и ГЕРБ имаха друга идея", смята още той. 

Успех за Бургас

Кирил Петков споделя още, че харесва Бургас и му пожелава успех.

"Надявам се да представи България блестящо", написа още Петков. ОЩЕ: "Нямах никакво съмнение, че моят любим Бургас ще спечели": Съпругата на Радев за домакинството на Евровизия

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Бургас Евровизия Кирил Петков Евровизия 2027
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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