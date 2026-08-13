Управляващите ще борят олигархията с "черен списък" от фирми, тестове за почтеност и обучения по етика

"Демонтаж на олигархичния модел" - с този план започва управленската програма на "Прогресивна България", публикувана на 12 август 2026 г. - близо 4 месеца след като формацията на Румен Радев спечели убедително парламентарните избори. Според управляващите този демонтаж е "задължително условие за развитие на политики във всички обществено-икономически сфери", но той е "много по-сложен от борбата с корупцията" и не може да се реши с отделни изолирани действия като кадрови промени, разкрития за корупция, протести срещу завладяното правосъдие и законодателни програми.

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Българската олигархия е "пирамида, която чрез контрола над институции, медии, партии и изборен процес координирано ограбва обществото и си гарантира безнаказаност", посочват от ПБ. Според тях отстраняването на върха на олигархичната пирамида от достъп до властта не решава проблема с демонтажа на системата - "необходима е на първо място непреклонна политическа воля за разграждане на икономическата основа на олигархичната власт".

С програмата си правителството обещава да работи за "ликвидиране на олигархичния контрол върху политическия процес, държавното управление и медиите и пресичане на достъпа до публичния ресурс и рекета върху бизнеса, решителни действия срещу сивата икономика, възстановяване на върховенството на закона и въвеждане на институционални механизми против повторно завладяване". Очакваните резултати са освобождаване на публичен ресурс в интерес на гражданите и бизнеса, повишаване на доверието в институциите и укрепване на върховенството на правото, казват управляващите.

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Отстраняване на олигархията от достъп до публичните ресурси

До юли 2027 г. целта е да се направи преглед и усъвършенстване на нормативната уредба, за да се въведе механизъм за по-ранно разпознаване и разкриване на финансови престъпления. Това трябва да стане със засилено сътрудничество между държавата и частния сектор. Със същия срок трябва да се усъвършенства и обмяната на информация между задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари, предвижда програмата.

Снимка: БГНЕС

До юли 2028 г. пък се предвижда изменение на Наказателния кодекс, за да се въведат изискванията на Директива (ЕС) 2026/1021 за борба срещу корупцията и криминализирането ѝ в държавите членки. Ще се подобряват и законите за прилагане на принципите на свободната конкуренция, обещава ПБ.

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Как ще се случи това? Изброяваме ви някои от мерките на правителството:

Недопускане на проекти и плащания с корупционен риск;

Ревизия на ключови обществени поръчки (срок - до декември 2026);

Санкции за неизпълнение и лошо качество при изпълнение на възложени обществени поръчки;

Изготвяне на публичен регистър на компрометирани изпълнители (срок - до декември 2026);

Механизъм срещу тръжните манипулации – ще се слушат КЗК и ОИСР;

Ще се идентифицират посредниците от „върха на олигархичната пирамида“ към министерствата, ще се изсветляват връзките им с администрацията - не е пояснено как и като се изсветлят, какво следва (срок – до декември 2026);

Ще се установяват подставени лица в бизнеси и ще се засилят проверките за съответствие с доходите;

Ликвидиране на регулаторни преференции и картели, разчупване на монополите и установяване на свободна конкуренция (не се посочва как);

Ще се определят референтни стойности на дейностите и материалите за изграждане и ремонт на ВиК, транспортна и друга инфраструктура;

Ще се повишава обществената и институционалната осведоменост относно подхода „Проследи парите“/Follow the Money;

Ще се изгражда специализиран капацитет в ДАНС и МВР за финансово разследване със съвременни аналитични инструменти;

Ще се работи с НПО-та и академичната общност за механизми за обмен на добри практики за прозрачност и борба с корупцията;

Ежегоден мониторинг и анализ на случаите на неконкурентно възлагане;

Ограничаване на стоките, предмет на обществена поръчка, закупувани от възложителите на стоковата борса.

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"Гарантирана защита на бизнеса"

От ПБ са отделили като приоритет и „освобождаване на бизнеса от рекета на олигархията“, като тук двете мерки са окуражаване на бизнеса да подава сигнали и „гарантирана защита на бизнеса при случаи на посегателства“. Не са посочени подробности за тази държавна гаранция.

Що се отнася до засилването на правоохранителните органи, посочени са няколко законови изменения, които да хармонизират законодателството с това на ЕС във връзка с конфискация на активи, мерките срещу изпирането на пари, трансфера на производства по наказателни дела.

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Тестове за почтеност и реформа в службите

Ще се правят и промени в Закона за МВР, за да се повиши интегритетът сред лицата, заемащи публични длъжности. Ще се въвеждат и тестове за почтеност на определен кръг държавни служители, заемащи длъжности с най-висок корупционен риск – при назначаване и повишаване в длъжност.

Снимка: Министерски съвет

Управляващите обещават и така чаканата реформа в специалните служби и МВР – до юни 2027 г. Това е част от мерките в изпълнителната власт, където се виждат още планове за работа с партньорски служби за установяване на банкови сметки, имоти и активи зад граница с незаконен и неясен произход на български граждани. Обещава се да се разкриват и документират корупционни престъпления, извършени от длъжностни лица, и да се предотвратят нелоялни и корупционни практики във властта - каква е гаранцията тук, не е посочено.

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МВР, ДАНС, НАП, БНБ, Комисията за противодействие на корупцията (КПК), прокуратурата и други компетентни институции ще си съдействат при разследвания на имущество, придобито от престъпна дейност, предвижда програмата. Обещава се развитие на сътрудничеството с Европол, Евроюст, Интерпол, Европейската прокуратура и др.

Аналитични инструменти за оценка на корупционния риск и обучения по етика

Правителството се готви и за „засилена антикорупционна политика“. Тук са заложени две мерки, които са отговорност на Народното събрание – да се прегледа законодателството, регламентиращо дейността по превенция и противодействие на корупцията, и да се усъвършенства при необходимост. Също така да се изпълняват ефективно нормите на нов закон, регламентиращ създаването и функционирането на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Мерките в изпълнителната власт са повече – обещава се внедряване на съвременни цифрови и аналитични инструменти за оценка на корупционния риск, повишаване квалификацията на служителите, периодични оценки на корупционния риск, усъвършенстване на вътрешните механизми за превенция, провеждане на обучения по професионална етика, по-голяма защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

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Една от големите заложени цели е изваждане на България от списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение („Сивия списък“) на Групата за финансово действие FATF. Изпълнени са всички технически препоръки и са предприети нужните реформи, твърди правителството, но на следващ етап е нужно прилагане на приетите мерки и доказване на ефективността им. Обещава се укрепване на институционалната координация и повишаване на ефективността на финансовите разследвания, както и по-добро взаимодействие с международните партньори. Целта е да се изпълни Планът за действие на България по ангажиментите на FATF.

"Оздравяване на медийната среда"

Ключова точка от плана на правителството е озаглавена „Оздравяване на медийната среда“: БНТ е супер, БНР не става: За един ден вицепремиер опорочи плана на Радев за медиите.

Тук се готвят изменения в Закона за радиото и телевизията, за да се приложи обща европейска рамка за медийни услуги на вътрешния пазар, гарантиране на медийния плурализъм, редакционната независимост и прозрачността на собственост на доставчиците на медийни услуги. Ще се прилага и регламент на ЕС във връзка с политическата реклама. Планът предвижда „концентриране на мерките за прозрачност на медийната собственост в един държавен орган“ – със срок до декември 2027 г.

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Снимка: БГНЕС

Изпълнителната власт пък ще вади обществените медии „от политически контрол“ чрез законови промени, „гарантиращи независимо от управляващите в момента бюджетно осигуряване“. Срокът за това е до декември догодина (2027). Обещава се и прозрачност в разпределението на държавните средства за реклама.

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"СИГМА": Как AI ще бори корупцията при обществени поръчки

Правителството на Румен Радев предвижда дигитализация и прозрачност на публичните ресурси чрез вече обявената AI-система „СИГМА“. Управляващите са записали в програмата си, че целят „прекъсване на порочните практики при ценообразуването и скрити зависимости при публичните разходи чрез разработване и въвеждане на автоматизирана Система за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА), с която възлаганията се реализират в единна дигитална система с всеобхватна информация и алгоритми за проверка на базата на ИИ модели“.

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Тук законодателната мярка е изменение в Закона за обществените поръчки (ЗОП) за „постигане на пълна функционалност“ на версии 3 и 4 на „СИГМА“. Правителството пък обещава да стори следното:

Обобщено представяне на всички разходи по обществени поръчки за периода 2020–2026 г. (над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. евро, над 4400 институции възложители и над 17 400 фирми изпълнители), групирани по институции, общини, фирми и вид дейност, с детайлна справка за всяка процедура – вид, брой оферти, стойност и изпълнител. Срок: в експлоатация от юни 2026 г.;

Свързване с Търговския регистър за еднозначна идентификация на изпълнителите по единен идентификационен код и автоматична проверка за свързани лица; анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, които не преминават през ЦАИС ЕОП (версия 2). Срок: декември 2026 г.;

Контрол в процеса на възлагане – автоматична проверка на условията на обявяваните поръчки за фаворизиращи и ограничаващи конкуренцията критерии; поръчките с индикиран проблем се връщат на възложителя с маркирани забележки и се обявяват публично (версия 3). Срок: юни 2027 г.;

Автоматична проверка на подаваните оферти за стойности, завишени спрямо пазарните нива, с публично обозначаване на проблемните оферти и сигнали към възложителите и контролните органи (версия 4). Срок декември 2027 г.;

Отворен етап за надграждане – оценка на изпълнението и качеството по сключените договори, свързване с допълнителни държавни регистри и развитие според обратната връзка от институциите, контролните органи, медиите, бизнеса и гражданите.

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Вижте цялата управленска програма тук.