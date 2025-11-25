За да има мир: САЩ заплашват завоалирано Украйна и НАТО. Спомен как Путин не искаше друго освен Крим (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но САЩ все още пращат и продават (американски) оръжия на НАТО. Не можем да правим това вечно – президентът иска тази война да спре, той е миротворец". Думите са на говорителя на Белия дом Каролайн Левит и ясно подсказват, че поне публично Доналд Тръмп се опитва да изкове мир в Украйна. Остава въпросът – какъв точно мир, само за политически имидж пред камерите ли? Защото и тази нощ в Украйна загинаха мирни хора, след руска комбинирана въздушна атака и поредни удари по жилищни блокове: Тръмп все още може да наложи сделка на Украйна, но тя ще е катастрофа за Киев

Засега видими преговори имаше първо между САЩ и Украйна – и оптимистични сигнали след това и от двете страни. В снощното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски каза следното: "Списъкът с необходимите стъпки за прекратяване на войната може да стане постижим. Към момента след Женева точките са по-малко – вече не 28 – и много от правилните елементи са взети под внимание в тази рамка. Все още има работа, която да свършим всички заедно – много е предизвикателно – да финализираме документа и трябва да направим всичко достойно. Оценяваме, че по-голямата част от света е готова да ни помогне и че американската страна подходи към това конструктивно". В казаното от Зеленски има ясен намек, че Украйна няма да се примири с определени положения – вече беше многократно коментирано, че такива са намаляване на армията ѝ, признаване де юре на окупирани украински земи за руски, както и най-вероятно пълно отстъпление от Донбас. Зеленски уточнява и, че лично ще говори с Тръмп по чувствителните въпроси в плана – Още: Белият дом: Остават ни само няколко точки на разногласия с Украйна

Иначе изглежда поне по отношение на провеждане на разговори нещата вървят бързо – друг е въпросът какви ще са в крайна сметка резултатите. Според информация на Financial Times, САЩ вече водят преговори с руска делегация в Абу Даби. От американска страна водещ е Дан Дрискол – състудент на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, заемащ поста на държавен секретар на сухопътните сили на САЩ и назначен за специален представител за мирния договор за Украйна на американския президент Доналд Тръмп – Още: САЩ не пришпорват вече Киев с краен срок за мирния план. Русия иска преговори заради проблемите в икономиката си

Междувременно обаче Тръмп говори и с китайския авторитарен президент Си Дзинпин по телефона. Една от темите е била войната в Украйна – и от китайска страна що се отнася до разговора е използвана прокремълската реторика "да се реши тази криза в корените ѝ". Режимът на руския диктатор Владимир Путин не спира да повтаря, че трябва да се решат първопричините (root causes) за войната, а на първо място това е разширението на НАТО на изток. Още преди да подпали пълномащабната война, Путин поиска изрично със САЩ да бъде договорено не просто спиране на разширението на Алианса, а отстъплението му от Източна Европа, включително от България – Още: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Колко може да се вярва на Путин да спази каквото и да е споразумение, което реши, че не му е изгодно – спомен как след незаконното анексиране на Крим руският диктатор говореше, че Русия не иска Украйна да бъде разделена, да не се вярва на тези, които казват, че той и Руската федерация искат още украински региони и че само украинците били способни да въведат ред в своя дом. Сега CBS цитира източник в американската администрация, че Путин е съгласен да преговаря и защото вярва, че Донбас ще е негов по един или друг начин – или по дипломатически път, а ако не стане, ще стане по военен път:

А в Русия все още има достатъчно хора, които виждат мира в Украйна по следния начин – каквото каже Путин. Пример от анкета на руския проект SOTA, който отдавна беше обявен за чуждестранен агент през юни, 2023 година, но има номинация за 2024 година от "Репортери без граници" за работата си както е по учебник що се отнася до журналистиката. Украинският военен телеграм канал "Офицер" обаче пише, че е тъжно, че в Украйна всички някак са свикнали, че някъде далеч от тях се води война и сега това е проблем най-вече за тези, "към чиито домове бавно се промъква ордата или за тези, чиито синове, бащи, братя умират в окопите всеки ден". От такова безразличие после следва студен душ, добавя каналът:

Може би най-добрият пример как нещата изобщо не са близко до устойчиво решение, с което да бъде зачетен суверенитетът на Украйна и да няма заплаха за мира в Европа от руска страна, са думите на беларуския диктатор Александър Лукашенко: "Приключваме с тази проточаваща се каша в Украйна и се занимаваме с нашите си работи". Думите са в контекста на обяснение как ще се строи линия за високоскоростен влак между Беларус и Русия. Колко може да се вярва на думи и оценки на диктатори, обещаващи светло бъдеще – всеки сам да си прецени:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна на дневна база в сухопътната военна активност в Украйна. Според украинския генщаб на 24 ноември са станали общо 183 бойни сблъсъка, с 8 по-малко спрямо 23 ноември. Руснаците са хвърлили 140 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 11 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4334 изстреляни снаряда, като това е с около 1300 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала около 6137 FPV дрона, което е с около 650 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление е имало 61 бойни сблъсъка – от данните на украинския генщаб не личи да има някаква голяма промяна в точките на боеве, включително има боеве при Котлино и Удачно т.е. на южната дъга на Покровск. Още 13 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Олександриевско направление, а 17 са отбити в направлението към Гуляйполе, още по-на юг, в Запорожка област. На североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка е имало 24 руски пехотни атаки. Непосредствено на север, в Славянското направление (към Северск) са станали 15 руски пехотни атаки, като украинският генщаб признава за боеве в самия Северск. Също толкова руски пехотни атаки са извършени в съседното от север Лиманско направление.

Подполковник Максим Жорин, част от Трети армейски корпус и бивш командир на полка "Азов", написа сериозно предупреждение в канала си в Телеграм: "Докато всички се вкопчват в преговорите и всяка точка поотделно, фронтът не е стигнал никъде. И ситуацията там само се влошава. В някои райони, ако няма спешни промени, ситуацията вече ще бъде критична. Всъщност, отдавна не съм си спомнял такава скорост на настъпление на противника. Въпросът сега не е загубата на определени населени места, а че като цяло има значително подобряване на оперативната позиция на противника в цели направления. Що се отнася до мирното споразумение, каквито и да са точките, сигурен съм, че те просто няма да бъдат спазени - както от руска страна, така и по отношение на "гаранциите за сигурност" от Запада".

Специално за Покровското направление има геолокализирани видеокадри, които показват, че украински войници все още влизат в самия Покровск, в северозападната част. Има дори кадри на патрулиращи украински войници недалеч от жп линията на града, която всъщност е голямата разделителна линия между южната и централната зона на Покровск от една страна и северната от друга. Говорителят на украинската армия Серхий Братчук заяви, че украинската армия е прочистила няколко улици и позиции до жп линията и магистрала Е-50 Покровск – Павлоград (намира се западно от Покровск). Всичко това подсказва, че руснаците все още не са успели да се справят изцяло с всички украински части в Покровск, гласи оценката на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов казва, че с помощта на дронове украинците са елиминирали на 90% логистиката за руските щурмови групи в самия град, което ги затруднява да напредват. Става въпрос за общо около 500 руски войници, които не са добре координирани точно защото украинските дронове с точни удари пречат на логистиката и комуникациите им. Украински войници има и в централната част на Покровск – данните за броя на руските войници и че украинци има и в центъра на Покровск са от други украински източници, цитирани от ISW.

Що се отнася до Гуляйполе, Запорожка област, нещата там продължават да се развиват много негативно за Украйна. Вече има видеокадри и те са геолокализирани, показващи руски позиции в село Затишие, на 2,6 километра източно от Гуляйполе. Руски военнопропагандни канали като "Дневник на десантчика" твърдят, че малки руски щурмови групи действат в Гуляйполе от седмица:

За Купянск "Офицер" твърди, че руското настъпление почти изцяло е спряло – и за вчера украинският генщаб отчита едва 4 руски пехотни атаки там, а вече доста седмици много рядко имаше двуцифрен брой руски щурмове за 24 часа по официалните данни на украинския генщаб. Геолокализирани видеокадри показват руска артилерийска стрелба по украински позиции при Степова Новоселка, югоизточно от Купянск, където досега руснаците твърдяха, че контролът е техен. А за Вовчанск, на север от Купянск, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" казва, че продължавало успешното разчистване на града от руските сили, колегите им от "Два майора" съобщават за боеве в южната част на града, което е в съотвествие с информацията на украинския о.з. полковник Константин Машовец за боеве в района на гробището на Вовчанск, в югозападната част на града:

"Два майора" специално предупреждава следното за Херсонска област и района при река Днепър: "Врагът постепенно струпва допълнителни дронове в Херсонско направление с цел да прекъсне логистиката на Днепровската групировка от бреговата линия. Без контрамерки всички основни маршрути скоро ще попаднат в оперативния обсег на ударните сили на украинските въоръжени сили. Херсонската крайбрежна зона на десния бряг на Днепър отново се уплътнява с вражески подкрепления".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 464 далекобойни дрона и 22 ракети по цели в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. Сред ракетите има 8 ракети с морско базиране "Калибър", 7 крилати ракети "Искандер-К", 4 хиперзвукови ракети „Кинжал“ и 3 балистични ракети "Искандер-М". Свалени са 438 дрона, 1 ракета "Кинжал", по 5 ракети "Искандер-К" и "Калибър", както и всичките балистични ракети "Искандер-М". На общо 15 места в Украйна са регистрирани удари от несвалените дронове и ракети - Още: