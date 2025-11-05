За да не емигрират в Германия: Берлин предлага пари на афганистанци

Германското правителство е разпратило писма до афганистанци с предложение за финансова помощ, ако се откажат от плановете си да емигрират в Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА. Много афганистански семейства, напуснали страната си, чакат в Пакистан от месеци и дори години. Консервативното коалиционно правителство на канцлера Фридрих Мерц спря през май програмата си за приемане на уязвими афганистанци.

В писмото се отправя призив към тях да се върнат доброволно в Афганистан или да заминат за трета страна, съобщи говорителка на Министерството на вътрешните работи. "Целта е да се дадат възможности на хора, които не могат да очакват да бъдат приети в Германия", каза тя.

Сирийските бежанци да си ходят

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви вчера, че сирийските бежанци трябва да се върнат у дома. Според него войната в Сирия е приключила, така че вече няма причина за предоставяне на убежище. Той добави, че Германия може да започне да депортира тези, които отказват да напуснат доброволно. Неговият коментар дойде в отговор на думите на външния министър Йохан Вадефул, който наскоро посети предградие на Дамаск и заяви, че разрушенията са огромни и животът там „с достойнство“ все още е почти невъзможен.

Мерц добави, че е "поканил временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Германия, за да обсъдят как могат да разрешат този проблем заедно". "Тази страна сега се нуждае от всичките си сили, особено от сирийците, за възстановяването си. Ето защо със сигурност ще има много хора, които ще се върнат в страната си по собствено желание", подчерта Мерц.