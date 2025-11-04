Войната свърши: Мерц иска сирийските бежанци да си ходят в Сирия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че сирийските бежанци трябва да се върнат у дома. Според него войната в Сирия е приключила, така че вече няма причина за предоставяне на убежище. Той добави, че Германия може да започне да депортира тези, които отказват да напуснат доброволно. Неговият коментар дойде в отговор на думите на външния министър Йохан Вадефул, който наскоро посети предградие на Дамаск и заяви, че разрушенията са огромни и животът там „с достойнство“ все още е почти невъзможен.

ОЩЕ: Мерц: В Германия няма място за антисемитизъм

German Chancellor Friedrich Merz said that Syrian refugees must return home



According to him, the war in Syria is over, so there is no longer a reason to grant asylum. He added that Germany may start deporting those who refuse to leave voluntarily.



His remarks came in response… pic.twitter.com/81ZeoWC5xu — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025

Сдържаността на Вадефул бе критикувана от много членове на консервативната партия, на която са членове Мерц и Вадефул.

Мерц добави, че е "поканил временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Германия, за да обсъдят как могат да разрешат този проблем заедно". "Тази страна сега се нуждае от всичките си сили, особено от сирийците, за възстановяването си. Ето защо със сигурност ще има много хора, които ще се върнат в страната си по собствено желание", подчерта Мерц.

В началото на юли германското Министерство на вътрешните работи заяви, че работи по депортирането на сирийски закононарушители и криминални престъпници.

ОЩЕ: Мерц: Европа не е във война, но вече не е в мир с Русия

Около 1 милион сирийци живеят в Германия, повечето от които пристигнаха по време на голямата мигрантска вълна в периода 2015 – 2016 г.

След падането на президента Башар Асад през декември миналата година няколко европейски страни, сред които и Германия, обявиха замразяване на приемането на молби за убежище на фона на възход на крайнодесните партии след различни нападения, извършени от чужденци в страната.