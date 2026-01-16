Любопитно:

16 януари 2026, 08:00 часа 318 прочитания 0 коментара
За пръв път: Германия със знакова мярка срещу танкер от руския сенчест флот

Германия е отказала на петролния танкер "Тавиан" да влезе в нейни води в Балтийско море, съобщава редица германски медии - Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR. Причината е прозаична - германските власти сочат, че въпросният кораб е част от руския сенчест флот, с който руският диктатор Владимир Путин избягва западните санкции и изнася петрол, за да може все пак да идват пари в руския бюджет и да има за финансиране на подпалената от Путин война в Украйна.

Спреният танкер плава под знамето на Камерун - на него му е отказан достъп до германските териториални води на 10 януари.  Това е първият път, когато Германия отказва влизане на кораб, принадлежащ към руския сенчест флот.

Танкерът, подвизаващ се в миналото "Тиа", е включен в списъците със западни санкции. Корабът е променял името и собствеността си многократно, предизвиквайки подозренията на германските власти. След като му е отказано влизане, плавателният съд е променил маршрута си и се насочил към Норвежко море. Оттам не е далеч Мурманск - голямо руско пристанище, където се товари и петрол.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
