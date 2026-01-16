Любопитно:

Румънското Черноморие е сериозно замърсено

16 януари 2026, 10:43 часа 428 прочитания 0 коментара
Проучване на група изследователи от Националния институт за морски изследвания и развитие "Григоре Антипа" в Констанца показва сериозно замърсяване на румънското Черноморие с микропластмаса. За това съобщи изданието Диджи24.

Предупрежденията на експертите са, че вредните частици извървяват целия си път до човешкия организъм - от рибите и мекотелите те попадат директно в чиниите ни и това крие голям риск за човешкото здраве. 

Разпространените данни са категорични, че 93,3% от анализираните проби от цаца и рапани, както и 66,7% от миди по румънското крайбрежие са замърсени. В тях са открити микро пластмасови частици с размер по-малък от 5 милиметра.

Румънското Черноморие е по-замърсено от българското

Експертите посочват като основна причина за създалата се ситуация близостта до устието на река Дунав, която внася тонове пластмаса в Черно море.

Източник: iStock

Сравнявани са резултатите, получени по румънското крайбрежие на Черно море, с проучвания, проведени от български изследователи в районите на Варна и Бургас.

Данните сочат, че по-високо наличие на микропластмаса е установено при видовете, събрани на румънското крайбрежие.

Специалстите припомнят, че за да се разложи пластмасата, са необходими между 200 и 400 години, предаде БТА.

"Повишеното наличие на микропластмаси в тъканите на анализираните видове може да е свързано с близостта им до заустването на река Дунав, разположено в северната част на румънското крайбрежие, което транспортира до 4,2 тона пластмаса дневно. Черните, сините и прозрачните микропластмаси представляват по-голямата част от частиците, открити и в трите вида, въпреки че относителните им пропорции варират. При всички видове доминиращите цветове на частиците се различават значително, като мидите се характеризират главно със сини частици, рапаните - с черни частици, а цацата - с прозрачни частици, демонстрирайки ясни контрасти на видово ниво в състава на погълнатите микропластмаси", сочат още данните от проучването на института.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Румъния Черноморие Черно море пластмаса замърсяване микропластмаса
