Забавен отговор защо руският "Адмирал Григорович" стреля по британска яхта

Руският военен кораб (фрегата) "Адмирал Григорович" е стрелял предупредително по малка частна яхта в протока Ламанша, защото изглежда е нямало как да промени курса си и е можело да се стигне до сблъсък - нещо, което съобщава и Sky News, позовавайки се на говорител на руското военно министерство.
Всъщност, в официалното съобщение на министерството в канала му в Телеграм се излага версия, която показва точно този вариант - яхтата си е плавала без да обръща внимание на руската фрегата и се е наложило управляващите я "да бъдат събудени", за да не стане катастрофа - Още: Лодчица с пенсионери - това накара руски военен кораб да стреля в Ламанша (СНИМКА)
- В съответствие с Международните правила за предотвратяване на сблъсъци в морето, екипажът на фрегатата направи няколко опита да се свърже с цивилния кораб по международния радиоканал. Нямаше промяна в курса на яхтата, нито отговор на съобщенията по международния радиоканал.
- За да бъде привлечено вниманието на екипажа на яхтата, бяха изстреляни сигнални ракети и бяха подадени звукови сигнали. Въпреки тези мерки, яхтата продължи опасното си приближаване.
- След като яхтата приближи до 150 метра, командирът на фрегатата реши да стреля превантивно по нея със стрелково оръжие. След това яхтата под британски флаг незабавно промени курса си и продължи да се отдалечава от руския военен кораб.
И финалното заключение в официалното съобщение на руснаците: "Екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович" е действал в стриктно съответствие с международните навигационни правила и е взел всички необходими мерки за предотвратяване на инцидента".
Иначе двамата собственици на яхтата - Джейн и Алън Келви, потвърждават, че е имало изстрели (4 или 5), но не насочени към тях, а предупредителни.
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