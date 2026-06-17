Забавен отговор защо руският "Адмирал Григорович" стреля по британска яхта

Руският военен кораб (фрегата) "Адмирал Григорович" е стрелял предупредително по малка частна яхта в протока Ламанша, защото изглежда е нямало как да промени курса си и е можело да се стигне до сблъсък - нещо, което съобщава и Sky News, позовавайки се на говорител на руското военно министерство.

Всъщност, в официалното съобщение на министерството в канала му в Телеграм се излага версия, която показва точно този вариант - яхтата си е плавала без да обръща внимание на руската фрегата и се е наложило управляващите я "да бъдат събудени", за да не стане катастрофа - Още: Лодчица с пенсионери - това накара руски военен кораб да стреля в Ламанша (СНИМКА)

В съответствие с Международните правила за предотвратяване на сблъсъци в морето, екипажът на фрегатата направи няколко опита да се свърже с цивилния кораб по международния радиоканал. Нямаше промяна в курса на яхтата, нито отговор на съобщенията по международния радиоканал.

За да бъде привлечено вниманието на екипажа на яхтата, бяха изстреляни сигнални ракети и бяха подадени звукови сигнали. Въпреки тези мерки, яхтата продължи опасното си приближаване.

След като яхтата приближи до 150 метра, командирът на фрегатата реши да стреля превантивно по нея със стрелково оръжие. След това яхтата под британски флаг незабавно промени курса си и продължи да се отдалечава от руския военен кораб.

И финалното заключение в официалното съобщение на руснаците: "Екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович" е действал в стриктно съответствие с международните навигационни правила и е взел всички необходими мерки за предотвратяване на инцидента".

Иначе двамата собственици на яхтата - Джейн и Алън Келви, потвърждават, че е имало изстрели (4 или 5), но не насочени към тях, а предупредителни.

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