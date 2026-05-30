30 май в историята: Тежкото сражение на Ботевата чета при Милин камък. Подписан е Лондонският мирен договор.

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

30 май 1876 г.: Тежкото сражение на Ботевата чета при Милин камък

На този ден през 1876 г. по нов стил (18 май по стар стил) Ботевата чета води първото си тежко сражение при Милин камък. Четата на Христо Ботев е нападната от черкези около село Баница още преди да стигне до Милин камък. Но в неравната битка Ботев и Николай Войновски успяват да дадат отпор и да преведат четниците към Милин камък, след което те се укрепват в плитки окопи на върха. В тежкото сражение четниците са атакувани от многократно превъзхождащите ги черкези, башибозук и редовна турска войска.

Прочетете също: 28 май: Обесването на Бачо Киро. Почитаме паметта на Пенчо Славейков

Сраженията продължават цял ден. Въпреки умората и жаждата, четниците не се предават и продължават да се сражават смело. В боевете загиват 30 души от Ботевата чета. Десетки са ранените, сред които е и знаменосецът Никола Симов. Въпреки това четниците успяват да победят врата и печелят битката. Ботев е съкрушен не само заради четниците, които губи в сражението, но и заради липсата на подкрепа от българска страна. Но това не го отказва и той повежда четата си към Балкана. В тъмната нощ, въпреки изтощението си, четници пробиват блокадата и се отправят към Веслец.

30 май 1913 г.: Подписан е Лондонският мирен договор

На този ден през 1913 година по нов стил (17 май по стар стил) е подписан Лондонският мирен договор. Той слага край на Балканската война, а България получава пристанището Дедеагач.

Преговорите започват още в началото на декември 1912 г. в двореца "Сейнт Джеймс". Но подписването на договора се проточва заради нежеланието от страна на Османската империя да отстъпи по отношение на Одринска Тракия.

В началото на 1913 г. преговорите са прекъснати, след което военните действия са възобновени. През април преговорите отново са възобновени. Те завършват на 30 май с подписването на Лондонския мирен договор. С посредничеството на Великите сили договориът е подписан между държавите от Балканския съюз, сред които е и България, както Сърбия, Гърция, Черна гора и Османската империя.

Прочетете също: 27 май: На този ден умира цар Симеон Велики. Белоградчик въстава

От българска страна подписите си полагат Стоян Данев, който е председател на Народното събрание, и Михаил Маджаров, който е пълномощен министър в Лондон. С подписанването на договора Османската империя отстъпва на съюзниците почти всичките си балкански владения, намиращи се западно от линията Мидия – Енос. Към Гърция се присъединява остров Крит, от чийто суверинитет се отказва Османската империя с подписването на договора. Също така Албания е провъзгласена за независима държава.

На практика Лондонският мирен остава без приложение. Дори и след подписването му разногласията за подялбата на Македония остават. В резултат на това само месец по-късно избухва Междусъюзническата война, в която България губи. Това води до първата национална катастрофа за страната ни след Освобождението.

Прочетете също: 29 май в историята: Горна Оряховица празнува. Тодор Живков нарежда масовото изселване на българските турци