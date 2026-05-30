Не се отказва да е безсмъртен: Путин наля 26 млрд. долара да търси вечен живот

Кремъл е отпуснал 26 милиарда долара за изследвания на начини за удължаване на живота или дори постигане на безсмъртие. Това съобщава в свой материал The ​​Wall Street Journal. Когато китайският авторитарен лидер Си Дзинпин и руският диктатор Владимир Путин обсъждаха трансплантациите и възможността за живот до 150 години по време на грандиозния военен парад в Пекин миналата година, Путин очевидно е описал инициатива за удължаване на живота, която се е превърнала в един от водещите научни проекти на Русия - ОЩЕ: Новина за човешкото безсмъртие зарадва Путин в ефир. Възрастта обаче все повече му личи (ВИДЕО)

Като част от програмата, учени, назначени от Путин, се фокусират върху две ключови технологии: биопринтиране или 3D печат на жива тъкан и ксенотрансплантация - отглеждане на човешки органи вътре в минипрасета. Учените твърдят, че вече успешно са отпечатали човешки хрущял и щитовидна жлеза на мишка. Те планират да постигнат трансплантация на органи до 2030 година. А фокусът е върху генна терапия, която забавя стареенето на човешките клетки.

Програмата се ръководи от дъщерята на Путин, Мария Воронцова, и Михаил Ковалчук, ръководител на Института "Курчатов" и брат на приятеля на Путин, Юрий Ковалчук.

Още: Забележително: Учени направиха първа стъпка към безсмъртие?

Реалистично или лъжи за пари?

За разлика от подобни изследвания обаче, работата на кремълските учени рядко се рецензира във водещи международни научни списания. Съответно, "техните изявления вероятно трябва да се разглеждат като стремежи, ако не и като мечти", смята Александър Островски, пионер в биопечата в Русия, емигрирал, учен и бивш собственик на компанията Invitro. "Те вероятно казват на Путин това, което иска да чуе, за да си осигурят пари", каза той.

And Putin is still so young! The “bunker tsar” continues to dream of immortality



Russia has launched a major state program worth $26 billion focused on extending life and slowing aging, WSJ reports.



Scientists are working on genetic therapies, 3D tissue printing, and even… pic.twitter.com/cyunOKAYlY — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026

"Трудно е да се говори за безсмъртие, но способността човек да бъде лекуван и "поправян" несъмнено ще се увеличи", каза Ковалчук ​​пред руски медии - потвърждение, че Островски има право да смята, че работата на екипа на Путин далеч не е толкова обещаваща. Същият този Ковалчук през 2015 година публично говори как Западът вървял към бъдеще, в което ще създава "хора-слуги" - хора, които ще бъдат изцяло контролирани и репродукцията им също ще бъде планирана.

Бившият австрийски канцлер Себастиан Курц си спомня, че през 2018 г. Путин му е разказал за ползите от криокамера с изключително ниски температури за по-хубав и дълъг живот.

Още: Дълголетието вече не е мит: Китай разработва лекарство за удължаване на живота (СНИМКА)