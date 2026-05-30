Турстическо корабче със 110 пътници потъна близо до Мармарис (ВИДЕО)

Туристическо корабче е потънало край бреговете на остров Дженет (Райски остров), разположен в област Мармарис в провинция Мугла – на егейското крайбрежие на Турция. На борда на корабчето е имало 110 пасажери, дошли да се насладят на хубавото време и природа, но пътешествието им е завършило с истински ужас. За щастие, няма нито една жертва.

Корабчето "Bigboss Diamond" е претърпяло някаква повреда, не е ясно все още каква, което е довело до страшната развръзка. След като проблемът е бил установен, плавателният съд е насочен към точка близо до брега, където туристите са били прехвърлени безопасно и бързо на друго корабче, извършващо екскурзии за същата компания и която е била в близост, уточнява турската информационна агенция DHA.

След евакуацията на пътниците, корабчето – което очевидно вече се е пълнело с вода – е започнало да потъва. След като получили сигнала, екипи от бреговата охрана се отправили към мястото, където няколко свидетели записали шокиращи кадри от инцидента на мобилните си телефони, показващи как плавателният съд е започнал да се накланя наляво, преди да потъне напълно в Егейско море.

Видеокадри показват и мъж, който все още бил на борда, да скача в морето в последния момент, точно когато туристическата лодка вече се накланяла необратимо, преди да изчезне под вълните.

🚨 Terrifying moment off the coast of Turkey



A tourist boat carrying 110 people suddenly sank near Marmaris.



Fortunately, everyone on board was rescued in time. No injuries were reported. — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026

