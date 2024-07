Загинали и ранени при срутване на балкон в Неапол (СНИМКА)

Двама души са загинали при срутване на балкон на жилищен блок в неаполския квартал Скампия, предаде АНСА.

Префектът на Неапол Микеле ди Бари съобщи, че жертвите са 29-годишен мъж и 35-годишна жена. При инцидента са били ранени и 13 души, включително седем деца.

