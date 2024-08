Загинали и ранени след катастрофа на хеликоптер, гасил пожари в Португалия (СНИМКИ)

Най-малко двама членове на екипажа са загинали, а трима са в неизвестност, след като хеликоптер за гасене на пожари се е разбил в петък в река Дору в Северна Португалия, съобщиха властите. Пилотът е оцелял при инцидента, предаде АФП.

От реката са извадени две тела, съобщи пред португалски медии командирът на Националната морска администрация Руи Силва Лампрея. По думите му в момента тече издирване на изчезналите от въздуха и от земята, предава БГНЕС.

