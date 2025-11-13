Любопитно:

13 ноември 2025, 11:49 часа 215 прочитания 0 коментара
Лицето на домашното насилие: "Ако семейството ни се разпадне, убивам всички"

Нов фрапиращ случай на домашно насилие у нас. 47-годишен мъж от София е пребил жена си, след което я заплашил и с убийство. Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъжа заради нанесена телесна повреда на жена и закана за убийство.

На 10 ноември в софийския квартал "Гоце Делчев" мъжът е хванал за ръцете жената, с която живее на семейни начала, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и й нанесъл удар с ръка по лицето. Това сочат събраните до момента доказателства по случая.

 "Ще заколя и теб, и детето, и себе си"

Жената е с лека телесна повреда в следствие на ударите на партньора си, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Налагайки жена си, мъжът я заплашил и с убийството на цялото семейство - не само нейното, но и на детето им. "Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!", били думите му.

В ход е разследване, като при доказано престъпление обвиняемият го грози затвор. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане от прокурор за определяне на постоянен арест, предаде БТА.

Системен проблем

Ужасяващата статистика сочи, че най-малко 21 жени в България са убити от началото на 2025 г. досега. Това сочат неформални данни на неправителствени организации, посочва "Свободна Европа".

В повечето случаи извършителят на убийството е настоящ или бивш партньор на жертвата.

През 2003 г. Парламентът прие дългоочаквани промени в Закона за защита от домашното насилие, които предвиждат по-добра превенция и защита на пострадалите.

Една от мерките беше удължаване на срока, в който жертвите могат да подадат молба за защита. Беше заложено и създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие и Национална информационна система, която да събира данни за случаите.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Домашно насилие насилие над жени
