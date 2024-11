Залужни получи медал от чешкото външно министерство: Ето защо

Чешкият външен министър Ян Липавски обяви в Х, че по време на посещението си в Лондон е връчил награда на бившия главнокомандващ украинската армия и настоящ посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни.

Медалът „За заслуги в дипломацията“ е една от двете награди на чешкото Министерство на външните работи и се присъжда за принос към чешката дипломация, външната политика на страната и укрепването на световния мир.

„Неговата смелост и личен пример бяха решаващи за отблъскването на руската агресия, която е нападение срещу всички свободни и демократични страни“, пише министърът в профила си в социалната мрежа.

Още: „Нещата се ускоряват“: Полша свиква най-важните преговори за Украйна

At the end of my trip , I met the Ukrainian Ambassador to London, Valery Zaluzhny. His courage and personal example were crucial in repelling Russian aggression, which is an attack on all free and democratic countries. That is why I awarded him the Medal of Merit for Diplomacy. pic.twitter.com/bXpE15VQCX