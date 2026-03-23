Заради подозрителни чанти: Спряха влаковете на най-голямата гара в Брюксел

Движението на влаковете в белгийската столица Брюксел беше изцяло спряно, след като гара „Брюксел Миди“ – най-голямата в града, днес следобед беше евакуирана от полицията заради подозрителни чанти. Това се случи ден след десетата годишнина от смъртоносните терористични атаки в белгийската столица, съобщи БТА. Най-голямата гара беше затворена, след като една подозрителна чанта беше открита във влак, а друга – на перона.

Още: Бой и сълзотворен газ: Брутален протест на фермери в Брюксел (ВИДЕО)

Полицейски служители и сапьори от армията обследваха чантите, добави той, без да дава повече подробности. По-голямата част от влаковете в белгийската столица преминават през гара „Миди“, но нито един влак не е пристигнал или заминал от около 17:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) насам, съобщи говорителят на Белгийските национални железници (SNCB) Винсент Байер.

Още: Летището в Брюксел отново спря работа заради забелязан дрон

Гарата е основният високоскоростен транспортен възел за връзки между Брюксел, Париж, Лондон, Амстердам и Германия. Метростанцията при гара „Брюксел Миди“ също беше затворена. "Продължителността на прекъсването все още не е определена. Чакаме допълнителна информация от полицейските сили", съобщиха Белгийските национални железници на своя уебсайт.

Още: Стачка затруднява полетите в Брюксел

На 22 март 2016 г. координирани бомбени атентати, извършени от бойци на „Ислямска държава“, отнеха живота на десетки хора на летището в Брюксел и на метростанция „Маалбек“.

Още: Отново дронове: Затвориха летищата в Брюксел и Лиеж