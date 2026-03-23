Заради подозрителни чанти: Спряха влаковете на най-голямата гара в Брюксел

23 март 2026, 22:50 часа 189 прочитания 0 коментара
Движението на влаковете в белгийската столица Брюксел беше изцяло спряно, след като гара „Брюксел Миди“ – най-голямата в града, днес следобед беше евакуирана от полицията заради подозрителни чанти. Това се случи ден след десетата годишнина от смъртоносните терористични атаки в белгийската столица, съобщи БТА. Най-голямата гара беше затворена, след като една подозрителна чанта беше открита във влак, а друга – на перона.

Полицейски служители и сапьори от армията обследваха чантите, добави той, без да дава повече подробности. По-голямата част от влаковете в белгийската столица преминават през гара „Миди“, но нито един влак не е пристигнал или заминал от около 17:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) насам, съобщи говорителят на Белгийските национални железници (SNCB) Винсент Байер.

Гарата е основният високоскоростен транспортен възел за връзки между Брюксел, Париж, Лондон, Амстердам и Германия. Метростанцията при гара „Брюксел Миди“ също беше затворена. "Продължителността на прекъсването все още не е определена. Чакаме допълнителна информация от полицейските сили", съобщиха Белгийските национални железници на своя уебсайт.

На 22 март 2016 г. координирани бомбени атентати, извършени от бойци на „Ислямска държава“, отнеха живота на десетки хора на летището в Брюксел и на метростанция „Маалбек“.

Елин Димитров Отговорен редактор
Гара Влакове Белгия Брюксел подозрителен пакет
