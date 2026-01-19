Заради Тръмп: Европа обмисля нова версия на НАТО - без САЩ, но с Украйна

За много европейски правителства, включително най-верните съюзници на САЩ, заплахата на Доналд Тръмп с наказателни мита срещу всеки, който се опита да го спре да завземе Гренландия, беше последната капка, която преля чашата. И досега имаше горещи спорове и напрежение по време на втория мандат на републиканеца, но вече е ясно, че разводът на Европа с Америка е неизбежен, пише Politico.

Европейски служители описват в частен план бързането на Тръмп да анексира суверенната датска територия като „лудост“ и „безумие“, питат дали той е във „военен режим“ след приключението си във Венецуела. Също казват, че заслужава най-суровите ответни мерки от страна на Европа за ясната и непровокирана „атака“ срещу съюзниците от другата страна на Атлантическия океан.

"Европа беше критикувана за слабостта си спрямо Тръмп. В това има известна истина, но има и червени линии", казва пред изданието неназован европейски дипломат.

Още: Тръмп наруши мълчанието след заплахата за митата и Гренландия, намеси Русия

"Нова реалност"

Висши служители на континента все повече вярват, че е време да се приеме истината, че Америка на Тръмп вече не е надежден търговски партньор, а още по-малко - надежден съюзник в областта на сигурността. Те искат спешно да се погледне към бъдещето. „Налице е промяна в политиката на САЩ и в много отношения тя е постоянна. Да чакаме да мине, не е решение. Това, което трябва да се направи, е организирано и координирано преминаване към нова реалност", цитиран е да казва служител от европейско правителство.

Тази координация вече е започнала, както и големият разговор за това, което предстои. Освен ако не настъпи радикална промяна в подхода на Съединените щати, този процес вероятно ще доведе до радикално преобразуване на Запада, което ще наруши глобалния баланс на силите. Последиците варират от трансатлантически икономически щети - в резултат на нарастващото търговско напрежение - до рискове за сигурността, защото Европа се опитва да се защити без американска помощ, преди да е напълно готова за това.

Снимка: Getty Images

Вероятно ще има и разходи за САЩ - например в способността им да проектират твърда сила в Африка и Близкия изток без достъп до мрежата от бази, летища и логистична подкрепа, която Европа предоставя в момента.

Още: Финансовият министър на САЩ с нагло обяснение за Гренландия (ВИДЕО)

Бъдещето на Европа след САЩ

Наред с всички разговори за ответни мерки, насочени към търговията със САЩ, дипломати и правителствени служители в държавите от Европа също обмислят какво може да донесе дългосрочната раздяла с Вашингтон. За повечето перспективата е болезнена, като слага край на 80 години мирно взаимодействие, взаимна подкрепа и печеливша търговия и нанася смъртоносен удар на НАТО в сегашния му вид.

За някои обаче бъдещето на западните съюзници след САЩ не е трудно да се представи.

За начало, европейските държави, включително тези, които не са членки на ЕС - например Великобритания и Норвегия, прекараха голяма част от втория мандат на Тръмп, работейки в една все по-ефективна група, която вече функционира без Америка. Става въпрос за така наречената коалиция на желаещите да подкрепят Украйна. Съветниците по национална сигурност от 35 правителства поддържат редовен контакт, срещат се често онлайн и очи в очи. Те са свикнали да търсят многостранни решения в един свят, в който Тръмп е голяма част от проблема.

Още: Financial Times: Фантастичната геополитика на Доналд Тръмп

"Вашингтонската група": евролидери си пишат в общ чат, когато Тръмп сгафи

Нивото на доверие в тези кръгове е като цяло високо, твърдят хора, запознати с начина, по който работи групата. И това не е само на ниво длъжностни лица - националните лидери също работят в тясно сътрудничество. Например британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, финландският президент Александър Стуб от Финландия и италианският премиер Джорджа Мелони редовно си пишат съобщения – често в един и същ групов чат.

През последната година те са разработили добре отработена рутина за обмен на съобщения, когато Тръмп направи нещо неочаквано и потенциално вредно. „Когато нещата започнат да се развиват бързо, е трудно да се координират, а тази група (чат) е наистина ефективна. Това ви казва много за личните отношения и колко са важни", цитира свой източник Politico.

Неформалното, но активно споразумение е известно като „Вашингтонската група“, защото в нея влизат европейските лидери, които посетиха Белия дом заедно с украинския президент Володимир Зеленски през август миналата година. Тези отношения са смазали колелата на мирния процес в Украйна - "Коалицията на желаещите" се приближава към рамка за мирен план, към който САЩ се присъединяват с обещания за гаранции за сигурност. Това е значително постижение, като се има предвид, че по-рано Тръмп изключи участието на американската армия.

Снимка: Getty Images

Още: ЕС срещу мафиотските действия на Тръмп за Гренландия: Готви се удар за милиарди срещу САЩ

Но бурната реакция на американския президент по повод Гренландия вече е нарушила баланса. Изчезнал е мекият подход към заплахите на Тръмп. Дори Стармър, който обикновено е най-предпазливият от евролидерите, нарече заплахата на президента за мита „погрешна“. Президентът на САЩ заяви, че ще удари с допълнителни 10% мита Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари. По думите му, мярката ще продължи, докато не бъде постигната сделка, при която САЩ да купят Гренландия. Най-големият остров на Земята е част от Дания - т.е. е натовска територия, като има собствени органи на самоуправление.

Кой се нуждае от НАТО? "Коалицията на желаещите" може да е новият военен съюз

Кризата с Гренландия насочи вниманието към въпроса как Европа да продължи напред без Америка. "Коалицията на желаещите започна като коалиция за Украйна, но тя създаде много близки връзки между някои от ключовите фигури в столиците. Те изградиха доверие и способност да работят заедно. Познават се по име и лесно могат да се свързват и да си изпращат съобщения", отчита неназован европейски дипломат.

Този формат би могъл да се превърне в основа за нов съюз за сигурност в епоха, в която САЩ вече не подкрепят НАТО и европейската сигурност. Новото споразумение няма да изключва сътрудничеството с Америка, но и няма да го приема за даденост.

Още: Никаква мисъл за мир от страна на Кремъл: Русия изсипа над 300 авиобомби в Украйна за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

В текстовите чатове с лидерите на "Вашингтонската група" участва и самият Зеленски, което добавя още една интригуваща идея. Украйна е най-военизираната страна в тази група заради помощта на съюзниците към Киев пред руската заплаха. Украйна разполага с голяма армия, високоразвита индустрия за производство на дронове и повече опит в реалностите на воденето на война от всеки друг. Макар тя отдавна да се стреми към членство в НАТО, това вече не е на дневен ред, а на всичкото отгоре е и "червена линия" на Русия.

Снимка: Getty Images

Ако военната мощ на Украйна бъде включена, когато се добави към тази на Франция, Германия, Полша и Обединеното кралство, то потенциалната въоръжена сила на "Коалицията на желаещите" ще бъде огромна и ще включва както ядрени, така и неядрени държави.

Въпреки че необходимостта Европа да се защитава с по-малко американска подкрепа е стара тема на разговор, през последните дни се наблюдаваше вълна от инициативи и заглавия от Брюксел. Официално ЕС е решил да бъде в състояние да се защитава сам до 2030 г.

Още: Тръмп тайно търсел информация за военните обекти в Гренландия

Преди седмица европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус предложи да се създаде постоянна армия на ЕС със 100 000 души личен състав и възроди идеята за Европейски съвет за сигурност с около 12 членове, включително Великобритания. Фон дер Лайен междувременно обяви нова европейска стратегия за сигурност, макар че все още не са предоставени много подробности.

Има широко съгласие, че тези разговори за нова европейска архитектура на сигурността трябва да се проведат бързо. Лидерите на ЕС ще се срещнат лично на извънредна среща на върха в следващите дни, за да координират отговора на заплахите на Тръмп по отношение на Гренландия, макар че дискусията може да обхване много по-широк кръг от въпроси. Тъй като Тръмп ще присъства на Световния икономически форум в Давос, съществува и възможност за лични разговори между европейската и американската страна.

Още: Европейците вече искат обкръжаване на Гренландия: Русия разтревожена заради изпращането на войски на НАТО